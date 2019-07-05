5 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün ev, aile ve duygusal hayatını yeniden düzenlemek isteyebilirsin. Kendine yeni sorumluluklar almaya hazırsın. Eğer ilişkisi olmayan bir Koç burcuysan arkadaşlarının ısrarıyla birisiyle tanışabilirsin. Hiç de ummadığın gibi bir akşam seni bekliyor.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Aldığın kararların arkasında durmak için elinden geleni yapacaksın. Ancak ailenin sürekli seni eleştirmesi ve hayatına saygı duymaması da canını sıkıyor. Hayatında otorite sahibi biriyle sert konuşmalar yaşanabilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Ay'ın konumu seni destekliyor. Özgür ruhun seninle. Artık kendi işini yapmanın zamanının geldiğini düşünüyorsan, bugün iş anlamında bağlantılar kurabilir, çevrendeki insanlardan yardım isteyebilirsin.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Kaygı duyduğun konularla ilgili yakın bir arkadaşından ya da bir aile bireyinden destek alabilirsin. İlişkinde yaşadığın sorunlarla ilgili keskin kararlar arifesinde olabilirsin. İhmal ettiğin çevrenden sitemler duymaya hazır ol.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Ay, ateş burcunda hareket ediyor. Güzel günler artık kapında ancak hiçbir şey için acele etme. Sürüncemede kalan gönül ilişkin bugün bir sonuca bağlanabilir. Eğer iş arayışı içinde olan bir Aslan burcuysan beklediğin haberi alabilir, planlarını netleştirebilirsin.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün işler senin için biraz karışık olacak. Önemli kararlarını ertelemeyi tercih edebilir, yapacağın toplantılarda adaptasyon sorunu yaşayabilirsin. Sürekli telefon görüşmesi yaptığın arkadaşlarından artık görüşmediğin kişiler hakkında haberler kulağına gelebilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

İnsanların üzerine geldiğini düşünüyorsun ancak sen de bugün biraz alıngansın ve insanlar senin bu tavrına hiç alışkın değiller. Eğer evli bir Terazi burcuysan eşinin sürekli hayatına müdahale etmesi, kendini baskı altında hissetmene ve aranızın bozulmasına sebep olabilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

İlişkisi olan bir Akrep burcuysan sevgilin ciddi konularla karşına gelebilir. Eğer kendi adına radikal bir değişim yapmak, evini değiştirmek, saçını kestirmek gibi planların varsa beklemeni tavsiye ederim. Çünkü Merkür Retro'su bize doğru geliyor.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Ay, ateş burcunda hareket ediyor. Bugünler seni fazlasıyla yordu. Özellikle hizmet sektöründe çalışan bir Yay burcuysan iş yerinde işler senin için biraz karışmış olabilir. İş arkadaşının işe gelmemesi ya da işten ayrılması senin daha da yoğun olmana neden olacak.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

İnsanlara güvenme konusu tekrar gündeminde. Eğer kendi işini yapan bir Oğlak burcuysan bugünden sonra sakin adımlar atmaya dikkat etmelisin. Akşam yakın bir arkadaşınla buluşma planının değişmesi seni mutlu edecek.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Kendine ayırmak istediğin bugün çok da beklediğin gibi gitmeyecek. Bir arkadaşının plansız sana gelmesi senin de gündemini değiştirecek. Eğer işinden yeni istifa eden bir Kova burcuysan tazminat gibi maddi konularla ilgili beklemediğin gelişmeler yaşanabilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Yolunda gitmeyen her şeyi yoluna koyma zamanı. Ertelediğin görüşmeyi bugün gerçekleştirmek isteyebilirsin. Günün akışı senin için hızlı olurken, gün sonunda yetiştiremediğin işler olabilir. Bugün mesaiye kalmak hiç sana göre değil, kendine planlarını hatırlatmalısın.