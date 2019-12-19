5 yaş altında bütün çocuklarda en az bir kere görülüyor!

Rota virüsü nedir? Rota virüs belirtileri ve tedavisi…

Tüm dünyada 5 yaş altındaki çocukların en az bir kez yakalandığı rota virüs ağız ve dışkı yoluyla bulaşır. Özellikle kış ve ilkbaharda salgınlar yapan, ancak diğer mevsimlerde de görülebilen rota virüs hakkında merak edilenler haberimizde... Rota virüs nedir? Rotavirüs belirtileri ve tedavisi...

ünya çapında bebeklerde ve çocuklarda ishalin en sık görülen nedeni ve yılda 200 binden fazla ölüme neden olan rota virüs özellikle kreşlerde olmak üzere 3 ila 35 ay arası çocuklarda sık görülür. Peki, rota virüs nedir? Rota virüs belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

ROTA VİRÜSÜ NEDİR

Rota virüs, çocuklarda, özellikle 2 yaşın altındaki çocuklarda şiddetli ishale neden olan viral bir enfeksiyondur. 5 yaşın altındaki çocuklarda tüm ishal vakalarının yüzde 10’una neden olabilir. Enfeksiyon ve bunun sonucu olan diğer küçük çocuklar için tehlikeli olabilir, çünkü vücut sıvılarını çok hızlı bir şekilde kaybederek dehidrasyona neden olabilir.

Rota virüs, virüsün vücut dışında uzun süre yaşayabilmesinden dolayı çok bulaşıcıdır. Virüs, bir kişinin dışkısında, kişinin ishali olduğu sırada öncesinde, sırasında ve sonrasında bulunur. Çocuğun ellerini yıkamamak virüsün oyuncak gibi diğer nesneleri kirletmesine neden olabilir. Diğer çocuklar bu kirli nesnelere de dokunurlarsa enfekte olabilirler. Ebeveynler ve bakıcılar bebek bezini değiştirdikten sonra ellerini yıkamazlarsa virüs bulaşabilir.

ROTA VİRÜS BELİRTİLERİ

Belirtiler genellikle bir çocuk enfeksiyondan iki ila üç gün sonra ortaya çıkar. İlk belirtiler ateş, mide ağrısı ve kusmadır. Bu semptomları karın krampları ve sulu ishal izler. İshal hafif ila şiddetli olabilir ve üç ila dokuz gün sürebilir. Bağışıklık sistemi yetersiz olan hastalarda ise hastalık daha uzun ve ağır seyreder. 3 yaşın altındaki çocuklarda şiddetli ishal tehlikesi, tedavi edilmezse ölümcül olabilen dehidrasyondur.

ROTA VİRÜS TEDAVİSİ

Rota virüs viral bir enfeksiyondur, bu nedenle antibiyotiklerle tedavi edilemez. Ancak enfeksiyon yakından izlenmelidir, çünkü küçük çocuklarda diyare (ishal) dehidrasyona neden olabilir. Hafif ishali olan bir çocuk normal bir şekilde yemek yemeye devam edebilir, ancak ekstra sıvı da vermelisiniz. Su altı aydan büyük çocuklar için iyi bir seçimdir. Birçok meyve suyu veya alkolsüz içecek, ishali içerdikleri şeker miktarı nedeniyle daha da kötüleştirebilir. Şiddetli dehidratasyon hastanede intravenöz sıvı gerektirebilir.

Doktorunuz oral rehidrasyon çözeltisi önerebilir.

Çocuğunuzu emziriyorsanız, hastalık boyunca bunu yapmaya devam edin. Doktorunuz tavsiye etmediği sürece, kusma veya ishal için ilaç vermeyin.

ROTA VİRÜSTEN KORUNMA YOLLARI

Genel hijyen önlemleri bulaşmayı azaltır. Eller sık sık yıkanmalıdır. Hastalık salgın yaptığında hasta kişilerin izole edilmesi çok önemlidir. Kreşte kullanılan oyuncaklar yine sık sık temizlenmelidir. Bebeğin altı değiştirildikten sonra eller hemen yıkanmalıdır.

Virüs yakınmaların ortaya çıkışından 10 – 12 gün sonrasına kadar dışkı ile atılmaktadır. Rota virüse karşı aşı uygulanmaktadır. İdeal aşılama 2. ay ile 3. ayda başlamalıdır. Aşı ağızdan uygulanır. Türkiye’de 2 ve 3 doz uygulanabilen 2 tip rota virüs aşısı bulunmaktadır. Aşı diğer aşılarla birlikte uygulanabilir. Aşıdan sonra bebeğin tekrar kusması durumunda aşının tekrarına gerek yoktur.