5 yaşındaki çocuğunu satmak istedi! Sitedeki ilan herkesi şaşkına çevirdi

Rusya’nın Moskova şehirinde yaşayan ismi açıklanmayan bir çift evcil hayvan sahiplenmek için ülkede popüler bir şekilde kullanılan bir siteye girdi. Kendilerine uygun olan hayvanı ararlarken çiftin karşısına 5 yaşındaki bir erkek çocuğunun fotoğrafı çıktı. İlandaki numarayı aradıktan sonra çocuğun gerçekten satılık olduğunu öğrenen çift durumu yetkililere bildirdi.

Rusya Moskova’dan bir çift evcil bir hayvan sahiplenmek için girdikleri sitede ilginç bir ilanla karşılaştı. Rusya'nın Moskovskij Komsomolets (MK) haber kaynağına göre, çift ‘kediler’ kategorisine girdiklerinde 5 yaşındaki satılık bir çocuğun fotoğrafıyla karşılaştılar.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlanda yazan numarayı arayan çift konuştukları kadın satıcının kendilerine bir fiyat vermediğini yüzyüze görüştüklerinde değerlendireceklerini söyleyerek durumu polise bildirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken Rusya’da daha öncesinde buna benzer olayların yaşandığı belirtildi.

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