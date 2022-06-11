5 yaşındaki kızının ellerini ve kollarını bağlayıp 45 derecelik sıcakta bıraktı! Nedeni ‘pes’ dedirtti

Hindistan'ın Delhi kentinde çekilen görüntüler ülkede tepkilere neden oldu. Annenin 5 yaşındaki kızının ellerini ve kollarını bağlayarak 45 derecelik sıcağın altında bıraktığı iddia edildi. Çatının zemininde bağlı bir şekilde yatan çocuğun annesinin ödevlerini yapmadığı için böyle bir ceza verdiği öne sürüldü.

Hindistan'ın Delhi kentinde çekilen görüntüler ülkede tepkilere neden oldu. Annenin 5 yaşındaki kızının ellerini ve kollarını bağlayarak 45 derecelik sıcağın altında bıraktığı iddia edildi. Çatının zemininde bağlı bir şekilde yatan çocuğun annesinin ödevlerini yapmadığı için böyle bir ceza verdiği öne sürüldü.

DEDESİ SERBEST BIRAKTI

India Times'ta yer alan habere göre, olay sırasında 5 yaşındaki kızın bisikler tamircisi olan babasının işte olduğu belirtildi. Kızın, 10 dakika sıcakta yattıktan sonra dedesi tarafından çözüldüğü ve kurtarıldığı bildirildi.

Çocuğun babası, "Babam arayıp eşimin kızımıza ağır cezalar verdiğini haber verdiğinde öğrendim. Babam bir anda önce eve gelmemi istedi. Kızımı o serbest bırakmış. Kızımıza bunu yaptığı için karımı azarladım ve ödevlerini zamanında bitirmediği için böyle bir ceza verdiğini söyledi” dedi.

GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Bir evin çatısında bağlanmış halde bulunan kızın görüntülerinin sosyal medyada popüler olmasından sonra Delhi polisi onun ve ailesinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalara başladığını söyledi. Kızın yaşam koşullarının değerlendirildiğini ifade eden polis ekipleri, olaya dair soruşturma başlatıldığını belirtti.

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