5 YERLİ ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI!

Tarım Dairesi’nin son bir haftalık dönemi kapsayan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçları açıklandı.

2 ithal ve 5 yerli numunede kalıntı veya yasaklı madde tespit edildi.

Tarım Dairesi 7 – 13 Aralık 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Açıklamada, ithal ürünlerden alınan 26 numuneden 24’ünün temiz çıktığı, 2 numunede kalıntıya rastlandığı ifade edildi.

Muhammed Ömeroğlu’na ait isot ve pul biberden alınan numunelerde yapılan labarotuvar analizi sonucu her iki ürün de yasaklı madde çıktığı belirtilen açıklamada, ürünlerin firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edileceği kaydedildi.

Yerli ürünlerden alınan 30 numuneden 25’inin temiz olduğu da ifade edilen açıklamada, 5 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığa işaret edildi.

Buna göre; Mağusa’da domates üretimi yapan Zehra Piri ve salatalık üretimi yapan Memiş Ünlü ile Tatlısu’da fasulye üretimi yapan Nuri İster’in ürünlerde limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığı için ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Öte yandan Bostancı’da marul üretimi yapan Yoran Tarım’a ait maruldan alınan numuneye yapılan laboratuvar analizi sonucunda üründe tavsiye dışı ilaç kullanılmasından dolayı ürünün imhasına karar verildi.