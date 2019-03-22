5 YERLİ ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI!
Gıda analiz sonuçları açıklandı
Tarım Dairesi’nin 15-21 Mart tarihlerini kapsayan gıda analizlerinde ithal ürünlerden 2’sinde, yerli ürünlerden ise 5’inde limit üstü ilaç kalıntısı veya tavsiye dışı ilaç kullanımı tespit edildi.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden: Domates Çeşitleri , Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Sığır Besi Yemleri, Lolorosso, Arpa Posası , Pul Biberi Çeşitleri , Süt yemleri, Buğday(Yemlik), Ayçiçek Küsbesi ve Kırmızı Acı Biber olmak üzere 35 numuneden 33’ü temiz olup, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Hakan Düzgün’e ait ithal Arıkcan Çemenlik ve Halis Pul Biberden alınan numunelerde yapılan Laboratuvar analizi neticesinde aflatoksin oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürünler firmanın isteği üzerine İMHA edilecektir.
Yerli ürünlerden Narenciye Çeşitleri,Domates,Enginar, Biber Çeşitleri, Fasulye, Pırasa, Maydanoz, Salatalık, Kabak, Beyaz Sarma, Marul, Soğan, Dereotu, Ispanak ve Kereviz olmak üzere 70 numuneden 65’i temiz olup, 5 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Alsancak’ta sivri biber üretimi yapan Caner Safel’in ürününden alınan (2.) numunede ilaç kalıntısı çıkmamasından dolayı ürünün hasadına izin verilmiştir.
Tatlısu’da fasulye üretimi yapan Özcan Bozkoyun , Ahmet Özdemir ve Ozanköy’de dereotu üretimi yapan Serpil Bayur’un ürününde tavsiye dışı bitki koruma ürünü ilaç kullanımından dolayı ürünler imha edilmiştir.
Tatlısu’da domates üretimi yapan Hacı Çelik ve Aydınköy’de kapya biber üretimi yapan Kemal Salim Doran’ın ürünlerinden alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz
2 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
3 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
4 Erkan Gök İthal Elma(Golden) Temiz
5 Erkan Gök İthal Elma(Stk) Temiz
6 Köşe Tic Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz
7 Köşe Tic Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
8 Köşe Tic Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz
9 Hayvan Ür. Ve Yet. Bir. İthal Balya Temiz
10 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
11 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
12 SVS Tic. Ltd. İthal K.Acı Biber Temiz
13 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
14 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(Ank) Temiz
15 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Lolorosso Temiz
16 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
17 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
18 Hakan Düzgün İthal Arıkan Çemenlik İmha
19 Hakan Düzgün İthal Halis Pul Bib. İmha
20 Hakan Düzgün İthal Tatlı Pul Özel Temiz
21 Hakan Düzgün İthal Pul Biber Arıkcan Temiz
22 TÜK İthal Koyun Süt yemi 15 Prt Temiz
23 TÜK İthal Sığır Besi Yemi Geliştirme 16 Temiz
24 TÜK İthal Sığır Besi yemi 14 prt Temiz
25 TÜK İthal Sığır süt yemi std 19 prt Temiz
26 TÜK İthal Sığır süt yemi std 16 prt Temiz
27 Pınarlı Koop Kredi Şti. İthal Beşyem Sığır Besi Yemi Temiz
28 Naturfarm Trd. Ltd. İthal Arpa Posası Temiz
29 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Stk) Temiz
30 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Golden) Temiz
31 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
32 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
33 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz
34 M.Hacı Ali Ltd İthal Buğday(Yemlik) Temiz
35 Özçağ Free Port İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
36 Hasan Öztoprak Gaziveren Valencia Portakal Temiz
37 Ali Volkan Güzelyurt Valencia Portakal Temiz
38 Mehmet Kahramanoğlu Güzelyurt Valencia Portakal Temiz
39 Barış Ayvacı Yayla Valencia Portakal Temiz
40 Mehmet Rüstemoğlu Yayla Valencia Portakal Temiz
41 Gürcan Demirbilek Yayla Valencia Portakal Temiz
42 Sami Nurdal Doğancı Valencia Portakal Temiz
43 Caner Safel Alsancak Sivri Biber Temiz
44 Nuri İster Tatlısu Domates Temiz
45 Özcan Bozkoyun Tatlısu Fasulye İmha
46 Cennet Ateş Tatlısu Kapya Biber Temiz
47 Hacı Çelik Tatlısu Fasulye Temiz
48 Hacı Çelik Tatlısu Domates Limit Üstü
49 Hayriye Kırşan Mormenekşe Enginar Temiz
50 Ümmet Pipalı Atlılar Enginar Temiz
51 Kemal Zurnacılar Mormenekşe Enginar Temiz
52 İsmail Gürsoy Mormenekşe Enginar Temiz
53 Yeşim Nizam Türkmenköy Enginar Temiz
54 Filiz Nizam Türkmenköy Enginar Temiz
55 Hasan Nizam Türkmenköy Enginar Temiz
56 Tayfun Nizam Türkmenköy Enginar Temiz
57 Cemal Nizam Türkmenköy Enginar Temiz
58 Halil Nizam Türkmenköy Enginar Temiz
59 Mustafa Bayramoğlu İskele Enginar Temiz
60 Sema Oğur İskele Enginar Temiz
61 Gökhan Öztugay İskele Enginar Temiz
62 Mustafa Bayramoğlu İskele Enginar Temiz
63 Şerife G. Civisilli İskele Enginar Temiz
64 Düriye Diyet Uluca Güzelyurt Valencia Portakal Temiz
65 Abdullah Aktoprak Güzelyurt Valencia Portakal Temiz
66 Sultan Bardakçı Güzelyurt Valencia Portakal Temiz
67 Mehmet Yıldız Güzelyurt Valencia Portakal Temiz
68 Feti Bardakçı Güzelyurt Valencia Portakal Temiz
69 Mine Mohat Güzelyurt Valencia Portakal Temiz
70 Hacı Şefki Aydınköy Valencia Portakal Temiz
71 Ali Altan Aydınköy Valencia Portakal Temiz
72 Kemal Selim Doran Aydınköy Kapya Biber limit Üstü
73 Hanife Uluçam Aydınköy Pırasa Temiz
74 Hanife Uluçam Aydınköy Maydanoz Temiz
75 Süleyman Özerman Akçay Enginar Temiz
76 Okan Günsaya Akçay Enginar Temiz
77 Abdullah Aktoprak Taşpınar Kırmızı Greyfurt Temiz
78 Abdullah Aktoprak Taşpınar Limon Temiz
79 Kemal Günsel Bostancı Limon Temiz
80 İbrahim Oyman Doğancı Limon Temiz
81 Ali Cenap Oğur Mormenekşe Enginar Temiz
82 Kerim Korcan Mormenekşe Enginar Temiz
83 Cabbar Çelik Mormenekşe Enginar Temiz
84 Cemal Oğur Mormenekşe Enginar Temiz
85 Meryem Kuşaf Çukurova Enginar Temiz
86 Abide Kuşaf Çukurova Enginar Temiz
87 Ahmet Özdemir Tatlısu Fasulye İmha
88 Necati Aranaç Mağusa Salatalık Temiz
89 Celal Doğan Mağusa Salatalık Temiz
90 İbrahim Saraç Mağusa Dolmalık Biber Temiz
91 İbrahim Saraç Mağusa Domates Temiz
92 İbrahim Saraç Mağusa Biber Temiz
93 İbrahim Saraç Mağusa Kabak Temiz
94 Musa Oğuz Gelincik Beyaz Sarma Temiz
95 Abdi Çetinkayalı Yeşilköy Marul Temiz
96 İbrahim Altıntaş Yeşilköy Soğan Temiz
97 Halil Alevkayalı Yeni Erenköy Kereviz Temiz
98 Halil Alevkayalı Yeni Erenköy Marul Temiz
99 Serpil Bayur Ozanköy Maydanoz Temiz
100 Serpil Bayır Ozanköy Dereotu İmha
101 Tarsan Ltd. Çatalköy Ispanak Temiz
102 Tarsan Ltd. Çatalköy Salatalık Temiz
103 Perican Bender Çayönü Enginar Temiz
104 Günay Ufak Çayönü Enginar Temiz
105 İlmiye Ufak Çayönü Enginar Temiz
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