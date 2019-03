5 YERLİ ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI!

Tarım Dairesi’nin 15-21 Mart tarihlerini kapsayan gıda analizlerinde ithal ürünlerden 2’sinde, yerli ürünlerden ise 5’inde limit üstü ilaç kalıntısı veya tavsiye dışı ilaç kullanımı tespit edildi.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden: Domates Çeşitleri , Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Sığır Besi Yemleri, Lolorosso, Arpa Posası , Pul Biberi Çeşitleri , Süt yemleri, Buğday(Yemlik), Ayçiçek Küsbesi ve Kırmızı Acı Biber olmak üzere 35 numuneden 33’ü temiz olup, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Hakan Düzgün’e ait ithal Arıkcan Çemenlik ve Halis Pul Biberden alınan numunelerde yapılan Laboratuvar analizi neticesinde aflatoksin oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürünler firmanın isteği üzerine İMHA edilecektir.



Yerli ürünlerden Narenciye Çeşitleri,Domates,Enginar, Biber Çeşitleri, Fasulye, Pırasa, Maydanoz, Salatalık, Kabak, Beyaz Sarma, Marul, Soğan, Dereotu, Ispanak ve Kereviz olmak üzere 70 numuneden 65’i temiz olup, 5 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Alsancak’ta sivri biber üretimi yapan Caner Safel’in ürününden alınan (2.) numunede ilaç kalıntısı çıkmamasından dolayı ürünün hasadına izin verilmiştir.

Tatlısu’da fasulye üretimi yapan Özcan Bozkoyun , Ahmet Özdemir ve Ozanköy’de dereotu üretimi yapan Serpil Bayur’un ürününde tavsiye dışı bitki koruma ürünü ilaç kullanımından dolayı ürünler imha edilmiştir.

Tatlısu’da domates üretimi yapan Hacı Çelik ve Aydınköy’de kapya biber üretimi yapan Kemal Salim Doran’ın ürünlerinden alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz

2 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

3 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

4 Erkan Gök İthal Elma(Golden) Temiz

5 Erkan Gök İthal Elma(Stk) Temiz

6 Köşe Tic Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz

7 Köşe Tic Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

8 Köşe Tic Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz

9 Hayvan Ür. Ve Yet. Bir. İthal Balya Temiz

10 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

11 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

12 SVS Tic. Ltd. İthal K.Acı Biber Temiz

13 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

14 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(Ank) Temiz

15 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Lolorosso Temiz

16 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

17 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

18 Hakan Düzgün İthal Arıkan Çemenlik İmha

19 Hakan Düzgün İthal Halis Pul Bib. İmha

20 Hakan Düzgün İthal Tatlı Pul Özel Temiz

21 Hakan Düzgün İthal Pul Biber Arıkcan Temiz

22 TÜK İthal Koyun Süt yemi 15 Prt Temiz

23 TÜK İthal Sığır Besi Yemi Geliştirme 16 Temiz

24 TÜK İthal Sığır Besi yemi 14 prt Temiz

25 TÜK İthal Sığır süt yemi std 19 prt Temiz

26 TÜK İthal Sığır süt yemi std 16 prt Temiz

27 Pınarlı Koop Kredi Şti. İthal Beşyem Sığır Besi Yemi Temiz

28 Naturfarm Trd. Ltd. İthal Arpa Posası Temiz

29 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Stk) Temiz

30 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Golden) Temiz

31 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

32 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

33 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz

34 M.Hacı Ali Ltd İthal Buğday(Yemlik) Temiz

35 Özçağ Free Port İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz

36 Hasan Öztoprak Gaziveren Valencia Portakal Temiz

37 Ali Volkan Güzelyurt Valencia Portakal Temiz

38 Mehmet Kahramanoğlu Güzelyurt Valencia Portakal Temiz

39 Barış Ayvacı Yayla Valencia Portakal Temiz

40 Mehmet Rüstemoğlu Yayla Valencia Portakal Temiz

41 Gürcan Demirbilek Yayla Valencia Portakal Temiz

42 Sami Nurdal Doğancı Valencia Portakal Temiz

43 Caner Safel Alsancak Sivri Biber Temiz

44 Nuri İster Tatlısu Domates Temiz

45 Özcan Bozkoyun Tatlısu Fasulye İmha

46 Cennet Ateş Tatlısu Kapya Biber Temiz

47 Hacı Çelik Tatlısu Fasulye Temiz

48 Hacı Çelik Tatlısu Domates Limit Üstü

49 Hayriye Kırşan Mormenekşe Enginar Temiz

50 Ümmet Pipalı Atlılar Enginar Temiz

51 Kemal Zurnacılar Mormenekşe Enginar Temiz

52 İsmail Gürsoy Mormenekşe Enginar Temiz

53 Yeşim Nizam Türkmenköy Enginar Temiz

54 Filiz Nizam Türkmenköy Enginar Temiz

55 Hasan Nizam Türkmenköy Enginar Temiz

56 Tayfun Nizam Türkmenköy Enginar Temiz

57 Cemal Nizam Türkmenköy Enginar Temiz

58 Halil Nizam Türkmenköy Enginar Temiz

59 Mustafa Bayramoğlu İskele Enginar Temiz

60 Sema Oğur İskele Enginar Temiz

61 Gökhan Öztugay İskele Enginar Temiz

62 Mustafa Bayramoğlu İskele Enginar Temiz

63 Şerife G. Civisilli İskele Enginar Temiz

64 Düriye Diyet Uluca Güzelyurt Valencia Portakal Temiz

65 Abdullah Aktoprak Güzelyurt Valencia Portakal Temiz

66 Sultan Bardakçı Güzelyurt Valencia Portakal Temiz

67 Mehmet Yıldız Güzelyurt Valencia Portakal Temiz

68 Feti Bardakçı Güzelyurt Valencia Portakal Temiz

69 Mine Mohat Güzelyurt Valencia Portakal Temiz

70 Hacı Şefki Aydınköy Valencia Portakal Temiz

71 Ali Altan Aydınköy Valencia Portakal Temiz

72 Kemal Selim Doran Aydınköy Kapya Biber limit Üstü

73 Hanife Uluçam Aydınköy Pırasa Temiz

74 Hanife Uluçam Aydınköy Maydanoz Temiz

75 Süleyman Özerman Akçay Enginar Temiz

76 Okan Günsaya Akçay Enginar Temiz

77 Abdullah Aktoprak Taşpınar Kırmızı Greyfurt Temiz

78 Abdullah Aktoprak Taşpınar Limon Temiz

79 Kemal Günsel Bostancı Limon Temiz

80 İbrahim Oyman Doğancı Limon Temiz

81 Ali Cenap Oğur Mormenekşe Enginar Temiz

82 Kerim Korcan Mormenekşe Enginar Temiz

83 Cabbar Çelik Mormenekşe Enginar Temiz

84 Cemal Oğur Mormenekşe Enginar Temiz

85 Meryem Kuşaf Çukurova Enginar Temiz

86 Abide Kuşaf Çukurova Enginar Temiz

87 Ahmet Özdemir Tatlısu Fasulye İmha

88 Necati Aranaç Mağusa Salatalık Temiz

89 Celal Doğan Mağusa Salatalık Temiz

90 İbrahim Saraç Mağusa Dolmalık Biber Temiz

91 İbrahim Saraç Mağusa Domates Temiz

92 İbrahim Saraç Mağusa Biber Temiz

93 İbrahim Saraç Mağusa Kabak Temiz

94 Musa Oğuz Gelincik Beyaz Sarma Temiz

95 Abdi Çetinkayalı Yeşilköy Marul Temiz

96 İbrahim Altıntaş Yeşilköy Soğan Temiz

97 Halil Alevkayalı Yeni Erenköy Kereviz Temiz

98 Halil Alevkayalı Yeni Erenköy Marul Temiz

99 Serpil Bayur Ozanköy Maydanoz Temiz

100 Serpil Bayır Ozanköy Dereotu İmha

101 Tarsan Ltd. Çatalköy Ispanak Temiz

102 Tarsan Ltd. Çatalköy Salatalık Temiz

103 Perican Bender Çayönü Enginar Temiz

104 Günay Ufak Çayönü Enginar Temiz

105 İlmiye Ufak Çayönü Enginar Temiz