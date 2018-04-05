5 YILLIK EHLİYETE ZAM!

Bakanlar Kurulu, “Motorlu Araçlar Kayıt ve Ruhsat Harçları ile Sürüş Ehliyetleri İçin Ödenecek Harçların Yeniden Belirlenmesi (Değişiklik) Tüzüğü’nde bazı değişiklikler yaptı.

Tüzükte yer alan sürüş ehliyetlerine ödenecek harçlar bölümünde 5 yıllık ehliyet için istenen 454.50 TL’lik harç miktarı 554.50 TL’ye yükseltildi.

Ayrıca tüzükte yer alan “özürlü aracı işareti (amblem) harcı” tanımındaki ‘özürlü’ ifadesi “engelli” olarak değiştirildi, 45 TL olan harcına da muafiyet getirildi. Aynı bölüme de “işitme engelli işareti (amblemi) harcı” eklenerek vergi harcından muaf oldukları belirtildi.

Tüzükte, hatalı olan yazımlar düzeltildi, bazı tanımlar değiştirildi ve eklemeler yapıldı.

Yanlışlar düzeltildi, yeni değişiklikler yapıldı

Değişiklikler şöyle:

-Esas tüzükte “Motorlu araçlar kayıt ve ruhsat harçları başlığı altında “motorlu araç kayıt harçları maddesinin (b) alt bendinin (ii) alt bendinden hemen sonra “sade elektrikle çalışanlar- vergisi yüzde 4” olarak eklendi.

- Esas tüzükte “Motorlu araçlar kayıt ve ruhsat harçları başlığı altında “motorlu araç kayıt harçları maddesinin (f) alt bendinin (i) alt bendinde yer alan “geçici kayıt yapılacak motorlu araçlar-vergisi 1.647 TL” ifade şu şekilde değiştirildi: Benzin veya benzinden başka yakıtla çalışan ve geçici kayıt yapılacak motorlu araçlar (Dış Ticaret (Düzenleme Denetim) Yasası uyarınca ithal edilen veya edilecek olan motorlu araçlar)-vergisi 1.647 TL

- Esas tüzükte “Motorlu araçlar kayıt ve ruhsat harçları başlığı altında “motorlu araç kayıt harçları maddesinin A bendinin (ç) alt bendinin (iii) alt bendinde yer alan “limuzin tipi motorlu araçlar-vergi 12.204 TL” ifadesi “benzin veya benzinden başka yakıtla çalışan limuzin tipi motorlu araçlar vergi 12.204 TL” olarak değiştirildi.

- Esas tüzükte “Motorlu araçlar kayıt ve ruhsat harçları başlığı altında “motorlu araç kayıt harçları maddesinin B bendinin (d) alt bendinin (iii) alt bendinde yer alan “ağırlığı 1670-1974 kilogram olanlar (1270 kilogram dahil) vergi 170 TL” ifadesi; “ağırlığı 1671-1974 kilogram olanlar (1974 kilogram dahil)-vergi 170 TL” olarak değiştirildi”.