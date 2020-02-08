50 İŞÇİNİN MAAŞI ÖDENMEDİ!

Haberci'den Bahar Uygur'un haberine göre; Mali sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren Gazimağusa Belediyesi’nin çalışanlara da maaş ödemediği öğrenildi.

Maddi sıkıntılarla boğuşan Gazimağusa Belediyesi’nin personel maaşlarını da ödeyemediği öğrenildi. Uzun zamandır maddi zorluklarla boğuşan belediye, bünyesinde çalışan işçilerin de maaşlarını ödeyemeyecek noktaya geldi. Haberci Gazetesi’nin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre 50 işçinin maaşı ödenmedi.

Gazimağusa Belediyesi’nde sular durulmuyor. İşçiler ödenmediğini söylerken, belediye kendilerinden kaynaklanan bir sorun olmadığını söyledi.

KAYA YALANLADI

İşçilere ödenecek toplan tutarın 400 bin TL civarında olduğu ve ödemelerin Pazartesi yapılacağı da elde edilen bilgiler arasında. Konunun doğruluğunu öğrenmek için Haberci Gazetesi’nin aradığı belediye başkanı İsmail Arter’e ulaşılamazken Arter’in danışmanı Mücahit Kaya ise maaş alamayan işçi olmadığını söyleyerek durumu yalanladı.

SORUN BANKALAR DA OLABİLİR

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’İn danışmanı Mücahit Kaya, yaptığı açıklamada işçilerin ödenmemesinin söz konusu olmadığını söyledi. Kaya; “Devlet katkı payını 31 Ocak günü saat 14:00 gibi gönderdi. Biz de bankalara yatırdık. Bankalarda para aktarımından dolayı bir sorun varsa bilmiyorum ama belediye kaynaklı bir sorun yoktur” dedi.