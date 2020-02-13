50 YAŞINDAKİ KADINA TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞMIŞTI...

Kamalı Haber

Dumlupınar’da 12 Mayıs 2013 tarihinde saat 20.00’de 50 yaşındaki S.A.’nın evine zorla girip, elleri ile vücudunun çeşitli yerlerine vurup darp ettikten sonra rızası olmadan yatak odasına götürüp, elbiselerini zorla çıkarıp, fotoğraflarını çekip, ırzına geçmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle yargılanan ve suçlamaları reddeden Cemal Uçar, 7 davadan da suçlu bulundu.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada kararı Yargıç Kâtip açıkladı. Kâtip, tüm şahadete değinerek, sanığı Irza geçmeye teşebbüs, Kasti hasar, ciddi darp, Şiddet kullanma tehdidi, cinsel saldırı, mülke tecavüz ve darp suçlarından suçlu bulup, mahkûm ettiklerini açıkladı.

Sanığın avukatı Ayşen Yarantürk, hafifletici nedenleri aktardı. Müvekkilinin 50 yaşında olduğunu ve pişman olduğunu belirten Yarantürk, sabıkasız olan sanığa mülayim davranılmasını talep etti. Başkan Nüvit Gazi, davayı ceza kararı açıklanmak üzere 14 Şubat’a erteledi.