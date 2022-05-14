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51 pozitif vaka

51 pozitif vaka

51 pozitif vaka

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KKTC‘de son 24 saatte yapılan test sayısı 10.172 olup, 51 pozitif vakaya rastlanmıştır.

20 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 15 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

14 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.172

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 51

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.892.169

Toplam Vaka Sayısı: 94.370

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.637

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 498

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 10

Karantinadaki Vaka Sayısı : 488

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237

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