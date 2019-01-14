512 ARACA CEZA KESİLDİ!

Ülke genelinde 7 – 13 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 512 kez cezai işlem yapıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, cezaların 117’si süratli, 4’ü tehlikeli, 24’ü dikkatsiz, 36’sı seyrüsefersiz, 10’u sürüş ehliyetsiz, 9’u alkollü, 13’ü muayenesiz, 13’ü sigortasız, 4’ü “A” yol kullanma izinsiz, 3’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 1’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmaktan kesildi.

Söz konusu sürede 112 kez seyir halinde cep telefonuyla konuşma, 59 kez trafik levha ve işaretlerine uymama, 2 kez trafik ışıklarına uymama ve 105 kez de diğer çeşitli trafik suçu rapor edildi.