520 bin liralık gelinlik!

Futbolcu Mesut Özil’le haziran ayında Londra’da evlenecek olan Amine Gülşe, gelinliği için hayranı olduğu Lübnanlı tasarımcıya sipariş verdi. İngiliz basınına göre; özel tasarım gelinlik, Özil’e 100 bin dolara (yaklaşık 520 bin lira) mal olacak

Haziran 2019'da İngiltere'de evlenmeye hazırlanan Arsenal'in yıldızı Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin düğün detayları belli olmaya başladı. Ünlü çiftin, Londra'daki tarihi bir kalede evleneceğini iddia eden İngiliz basını, şimdi de Gülşe'nin gelinlik tercihini açıkladı.

BONKÖR DAMAT!

Zuhair Murad'ın hayranı olan güzel oyuncu, Lübnanlı tasarımcıya gelinlik siparişi verdi. Özil, özel tasarım bir gelinlik giyecek olan 25 yaşındaki aşkı için kesenin ağzını açtı. Gelinlik için 100 bin doları (520 bin lira) gözden çıkaran yıldız futbolcu, bonkörlüğünü de bir kez daha gözler önüne serdi.

Haftalık kazancı 350 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 350 bin lira) olan Mesut Özil'in Londra'nın ardından İstanbul ve memleketi Zonguldak'taki düğün kutlamaları için toplamda ne kadar masraf yapacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

48 yaşındaki Lübnanlı modacı, aralarında Sarah Jessica Parker'ın da bulunduğu birçok Hollywood yıldızını ödül törenlerinde giydiriyor.