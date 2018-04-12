53 İŞ YERİ DENETLENDİ!

Lefkoşa Türk Belediyesi başkent Lefkoşa’daki işyerine denetimlerini sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta 53 iş yeri denetlendi.

Denetimler sonucunda 1 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.

“Benim Adım Cemil” isimli işletmeden 4 birim ürün etiket bilgisinin uygun olmaması nedeniyle, Altunçay Market’ten 3 birim ürün uygun olmayan muhafaza koşulları nedeniyle, Tuman Market’ten ise 12 birim ürün son kullanım tarihinin geçmiş olması nedeniyle müsadere edildi.