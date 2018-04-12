53 İŞ YERİ DENETLENDİ!
3 marketteki ürünler imha edildi!
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Lefkoşa Türk Belediyesi başkent Lefkoşa’daki işyerine denetimlerini sürdürüyor.
Geçtiğimiz hafta 53 iş yeri denetlendi.
Denetimler sonucunda 1 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.
“Benim Adım Cemil” isimli işletmeden 4 birim ürün etiket bilgisinin uygun olmaması nedeniyle, Altunçay Market’ten 3 birim ürün uygun olmayan muhafaza koşulları nedeniyle, Tuman Market’ten ise 12 birim ürün son kullanım tarihinin geçmiş olması nedeniyle müsadere edildi.
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