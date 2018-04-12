Lefkoşa22 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. 53 İŞ YERİ DENETLENDİ!
53 İŞ YERİ DENETLENDİ!

53 İŞ YERİ DENETLENDİ!

3 marketteki ürünler imha edildi!

A+A-

Lefkoşa Türk Belediyesi başkent Lefkoşa’daki işyerine denetimlerini sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta 53 iş yeri denetlendi.

Denetimler sonucunda 1 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.

“Benim Adım Cemil” isimli işletmeden 4 birim ürün etiket bilgisinin uygun olmaması nedeniyle, Altunçay Market’ten 3 birim ürün uygun olmayan muhafaza koşulları nedeniyle, Tuman Market’ten ise 12 birim ürün son kullanım tarihinin geçmiş olması nedeniyle müsadere edildi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.