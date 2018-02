53 SUÇTAN YARGILANIYOR!

“Her suçun ardından muayene şart” “Suçu maddenin etkisiyle işlemiş olabilir”

Candan MERT

Küçük yaştan itibaren birçok suça bulaşan ve Haziran ayından bu yana Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gören Ahmet Can Varan 2 Şubat gecesi yemekten evine dönen karı-kocaya saldırdı ve tecavüz etmeye çalıştı.

Saldırıya uğrayan kadının kızı, polisin Varan’ın kendilerine yaptığı ile birlikte işlediği suç sayısının 53 olduğunu söylediğini belirtti.

Vatandaş tedirgin!

Ahmet Can Varan’ın işlediği suç tarihinde hastane kayıtlarında hala hastanede olduğunun görüldüğünün ve vatandaşların tüm şikayetlerine rağmen hiçbir şey yapılamamasından dolayı tedirgin olduğunun tarafımıza bildirilmesinin üzerine, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Abidin Akbirgün’den konu hakkındaki görüşlerini aldık.

Başhekim Abidin Akbirgün, vatandaşların polisten yardım beklemesi ve Varan’ın bu kadar suç işlerken her suçun ardından ‘cezai ehliyeti olmadığı’ gerekçesiyle bir şey yapılamadığı konusuna değinirken, her suçun ardından muayenenin yapılması gerektiğini ve Ahmet Can Varan’ın cezai ehliyeti olup olmaması hususunda net bir bilgi edinilmesi bakımından hastaneye götürülüp muayeneye tabi tutulması gerektiğini kaydetti.

“Her suçun ardından muayene şart”

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Abidin Akbirgün, Ahmet Can Varan’ın cezaevindeyken 6 ay boyunca tedavi gördüğünü dile getirirken, hastaneden çıktığı zaman hastalığının gerilediğini, dolayısıyla cezai ehliyetinin var gibi durduğunu ifade etti.

Bir şahsın işlediği bir suçun ardından cezai ehliyetinin olmadığının belirlendiği takdirde, bu durumun işlenen her suçun ardından o şahsın cezai ehliyetinin bulunmadığı anlamına gelmeyeceğini kaydeden Başhekim Abidin Akbirgün, bahse konu şahsın her suçun ardından muayenesinin şart olduğunu söyledi.

“Suçu maddenin etkisiyle işlemiş olabilir”

Ahmet Can Varan’ın en son hastaneden çıkış tarihinin ardından durumunun iyi olduğunu aktaran Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Abidin Akbirgün, bunun ardından hasta dosyasının incelendiğini ve konu hakkında görevli doktorlar ile de konuşulduğunu kaydetti.

Hastanın daha önce hastaneden firar ettiğini ve yakalanarak hastaneye iade edildiğini belirten Başhekim Akbirgün, cezai ehliyetinin tam olup olmadığı konusunda yeniden bir tedavi gerektiğini ve bu tedavinin ardından daha sağlıklı adımların atılabileceğini dile getirirken, cezai ehliyetinin tam olması halinde konunun mahkemeye intikal ettirileceğini ifade etti.

Ahmet Can Varan’ın uyuşturucu madde kullandığını da anımsatan Başhekim Abidin Akbirgün, işlediği son suçu da kullandığı maddenin etkisi ile yaptığını düşündüğünü ancak dosyaların da bu bağlamda incelenmesi gerektiğini kaydetti.