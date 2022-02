53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi!

ABD'nin hatta dünyanın 20'nci yüzyılda gördüğü en tüyler ürpertici cinayetlerden birkaçına imza atmış olan Charles Manson, bir kez daha gündemde. Bu kez sebep, Manson'ı ilk kez gündeme taşıyan cinayetlerin işlendiği evin satışı. Bu vesileyle bu kanlı katile ve "Manson Ailesi" diye anılan sadık takipçilerine biraz daha yakından baktık.

Her şeyiyle "lüks" kelimesinin hakkını veren bir malikâne, dört gözükara katil, biri sekiz buçuk aylık hamile bir kadın olmak üzere beş maktul ve üzerinden 50 yılı aşkın bir zaman geçmiş olmasına karşın hafızalardan silinmeyen kanlı bir cinayet...

Nice makalelere, kitaplara, belgesellere konu olan, son olarak Quentin Tarantino'nun 2019 tarihli Once Upon A Time in Hollywood filmiyle bir kez daha gündeme gelen Manson Cinayetleri'nden bahsediyoruz, evet.

Öldürülen hamile aktris Sharon Tate'e göndermeyle Tate Cinayetleriolarak bilinen o korkunç olay, bugünlerde bir kez daha gündemde. Bu kez sebebi cinayetin işlendiği malikânenin satışa çıkmış olması.

California'nın Beverly Hills şehrinde bulunan Cielo Estate isimli 9 yatak odalı 18 banyolu malikanenin şu anki sahibi "Full House" dizisinin yaratıcısı Jeff Franklin. Hatta geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Bob Saget için burada bir anma etkinliği düzenlendi. Franklin evi 2007 yılında 6 milyon Dolar karşılığında satın almıştı.

Once Upon a Time in Hollywood filminde Leonardo DiCaprio'un canlandırdığı aktör ile Brad Pitt'in canlandırdığı dublör, 1969 yazında kendilerini bir anda Margot Robbie'nin hayat verdiği Sharon Tate'in komşusu olarak buluyor. Ancak karakterlerin hiçbiri birkaç ay içinde yaklaşan tüyler ürpertici cinayetten haberdar değildi. Filmde Manson ve Aile üyeleri o günlerin Los Angeles'ını yansıtan birer arka plan unsuru olarak yer alıyor. Bu durum Manson Cinayetleri'ni bir kez daha ABD kamuoyunun gündemine taşımıştı.

Margot Robbie hamile Sharon Tate'i canlandırdı

EV TAMAMEN DEĞİŞTİ AMA GEÇMİŞİNDEN KOPARMAK MÜMKÜN OLMADI

Cinayetlerin işlendiği günden bu yana ev defalarca el değiştirdi. Birçok ünlü ismin konutu oldu. Hatta 1998 yılında malikânenin satışını üstlenen emlakçı Alvin Weintraub, Los Angeles Magazine'e yaptığı açıklamada, "Burası kesinlikle Manson Cinayetleri evi değil artık. O günlerden kalan her şeyden kurtulmak için çok çaba sarf ettik. Evin kendisi, tozu, hatta bahçedeki bir tane çimi dahi Sharon Tate'le ilgili değil" diyordu.

Yaklaşık 2000 metrekarelik bir yüzölçüme sahip olan Cielo Estate, muhteşem bir şehir manzarası, bir sonsuzluk havuzu, su kaydırağı, havuz şelaleleri, ev sineması, spası, spor salonu ve özel spa'sı olan muhteşem bir yer. Tarihine bakarsak, ilk olarak 1944 yılında Fransız aktris Michele Morgan için inşa edilen Cielo Estate'i 1960'larda menajer Rudolph Altobelli 86000 dolara satın aldı. Altobelli, burayı Hollywood'un ünlü isimlerine kısa süreliğine kiraya veriyordu. Cinayetlerden sadece 3 hafta sonra eve taşınan Altobelli, 1988'e kadar burada yaşadı. Özellikle müzisyenler bu evin kanlı tarihini çok çekici buluyordu. Evin son kiracısı Nine Inch Nails grubundan Trent Reznor oldu. Evi 1992'de kiralayan Reznor buraya, cinayetlere atıfla "Pig" (Domuz) adını verdiği bir stüdyo kurdu. Marilyn Manson da bir albümünü burada kaydetti. Aralık 1993'te evden taşınan Reznor, "O kadar tarihi kaldıramadım" diye açıkladı bu kararını. Ardından 1994'te ev yıkıldı ve baştan aşağı yeniden inşa edildi. Manson Ailesi'nin bir diğer cinayet mahali olan LaBianca malikânesi de geçtiğimiz Haziran ayında satılmıştı.

Ancak sahibi kim olursa olsun, ne kadar tadilat yapılmış olursa olsun Cielo Estate'i kanlı geçmişinden bağımsız olarak düşünmek mümkün değil. Hal böyle olunca da hikâyenin en başına dönmek ve bu tüyler ürperten cinayetlerin arka planını anlamak gerekiyor.

BERBAT BİR ÇOCUKLUK, KORKUNÇ BİR GENÇLİK

Charles Manson, 12 Kasım 1934 yılında Ohio'da doğdu. Annesi Kathleen Maddox o sırada henüz bir ergendi. Kimliği asla açıklanmayan biyolojik babası daha hamileyken Kathleen'i terk etmişti.

Doğumdan kısa bir süre önce Kathleen, William Manson'la evlendi. Charles Maddox olarak doğan bebek birkaç yıl sonra üvey babasının soyadını aldı.

Annesinin akrabalarının elinde büyüyen Manson'ın çocukluğuyla ilgili çok sayıda anlatı var. En bilinenlerinden biri, annesinin onu bir sürahi bira karşılığında çocuğu olmayan bir kadına sattığına sonrasında dayısının kadını bulup Manson'ı geri aldığına dair.

Sabıka kayıtlarına göre, Manson 13 yaşından itibaren hırsızlık gibi küçük suçlara bulaştı. 1949 yılında bu davranışlarından kurtulması umuduyla Indiana Erkekler Okulu'na gönderildi. Burada cinsel saldırılara ve istismara maruz kaldı. Defalarca kaçma girişiminde bulundu, çocuk hapishanelerine girdi çıktı ve zamanla cinsel saldırıların mağduru değil faili haline gelmeye başladı En sonunda 1952 yılında Ohio Federal Islahevi'ne gönderildi.

1954'te 19 yaşındayken serbest bırakılarak teyzesi ve eniştesinin yanına gönderildi. 20'lerinin başlarında biraz durulmuş gibi görünüyordu. Evlendi, boşandı, tekrar evlendi, hatta bir oğlu oldu.

LOS ANGELES'TA İLK 10 YILI HAPİSTE GEÇTİ

Yeni bir hayata başlamak için Los Angeles'a taşındı. Ancak aslında suç işlemeye devam ediyordu. 1957'de yakalandı ve hapse gönderildi, o esnada eşi de boşanma davası açtı.

1957-1967 dönemi Manson için çok fırtınalı bir onyıl oldu. Ertelenen cezalar, kefalet ihlalleri ve hapishane arasında gidip geliyordu. Hatta söylenenlere göre hapiste yaşamaya o kadar alışmıştı ki 1967'de salıverildiğinde hapishane müdürüne "Burada kalsam olmaz mı?" diye sormuş ve şöyle demişti: "Hayır, dışarı çıkamam. O dünyaya ayak uyduramayacağımı biliyorum. Bütün hayatımı bedenimin kilit altında ama zihnimin serbest olduğu bu yerde yaşadım."

O yıllarda önce kadın satıcılığı yapmaya başladı, o sırada kısa süreliğine bir fahişeyle evlendi. Ancak gözü asıl Hollywood'daydı.

Gitar dersleri alıyordu (ancak daha sonra kendisiyle çalışmış bir yapımcının dediğine göre tam bir felaketti), The Beatles'a özeniyor, söz yazarı-besteci olmak istiyor, bir yandan da film stüdyolarında çevre edinmeye çalışıyordu.

Bir yandan da din üzerine özellikle de Scientology tarikatı üzerine çalışıyordu. Çünkü insanları dini kullanarak kontrol ve manipüle edebileceğini fark etmişti. Bir yandan başka kadın satıcılarından da "kariyer tavsiyeleri" alıyor, kontrolü altındaki kadınlara istediğini zorla yaptırmanın, karşısındaki kişilerin direncini kırmanın yollarını öğrenmeye çalışıyordu.

HAPİSTEN ÇIKTIĞINDA DIŞARIDA BAMBAŞKA BİR DÜNYA VARDI

1967'de hapisten çıktıktan sonra önce Berkeley'e oradan da San Francisco'ya taşındı. O sırada ABD'de bir devrim yaşanıyordu: Karşı kültür devrimi. Dolayısıyla Manson'ın hapse girmeden önce yaşadığı hayatı çıkınca bulamadı. 1967 ABD'sinde sokaklar sosyal normları yok sayan, sınırların ve tabuların olmadığı komünlerde yaşayan hippilerle doluydu.

Manson bu değişik ortamı yadırgayacağına sömürmeye başladı. Gelecekte takipçileri haline gelecek kişilerle de bu dönemde tanıştı. Özellikle genç kadınları hedef alıyor, onları dengesiz, manipülatif ilişkilerin içine çekiyordu.

İlk hedefi 23 yaşındaki Mary Brunner oldu. Bir kütüphanede çalışmak için California'ya taşınan Brunner'ın evine ve gelirine adeta el koyan Manson, kısa süre içinde genç kadını da bir suçluya dönüştürdü. O esnada kendisi de yeni takipçi avındaydı. Genelde ülkenin dört bir yanındaki orta sınıf ailelerden gelen, hippilere katılmak için San Francisco ve çevresine taşınan beyaz genç kadınları hedef alıyordu.

60'ların hippi toplulukları söylemde toplumsal cinsiyet normlarını yıkma arzusundaydı ancak eyleme bakıldığında kaçmaya çalıştıkları kısıtlamaları, iktidar dengesizliklerini kendileri de yeniden üretiyorlardı. Özellikle genç kadınlar sık sık cinsel saldırı kurbanı oluyordu.

Manson Kızları'ndan Susan Atkins

EN GENÇ "TAKİPÇİSİ" HENÜZ 14 YAŞINDA BİR ÇOCUKTU

Manson'ın bilinen en genç takipçisi Dianne Lake'in hikayesi de buna çok iyi bir örnekti. Lake'in ailesi hippi yaşamının bir parçası olmak için Minnesota'dan California'ya taşınmıştı. Bir komünde yaşıyorlar 14 yaşındaki kızlarının uyuşturucu kullanmasına ve cinsel ilişkiye girmesine hiç itiraz etmiyorlardı.

Lake, Manson'la o günlerde tanıştı ve ailesinin onayıyla aralarında bir cinsel ilişki başladı. Çok kısa süre içinde de Manson'ın "Manson Ailesi" olarak bilinen fanatik takipçileri arasına katıldı.

Tate Cinayetleri'ni işleyenler arasında Lake yoktu ancak o dönemde o da Manson Ailesi'nin diğer üyeleriyle birlikte yaşıyordu. Hatta bu nedenle Manson'ın yargılanma sürecinde savcılığın en önemli tanıklarından biri oldu. Lake, Mayıs 2019'da Oxygen'a verdiği röportajda 60'ların karşı kültürünün kendisi ve diğer Manson kızlarının istismarını perdeleyen bir faktör olduğunu söyledi.

Diğer yandan Manson takipçi toplama işine hızla devam ediyordu. California'yı boydan boya dolaşıyor, Venice Beach'te Golden Gate Park'ta karşılaştığı genç kadınlara kendini bir din adamı olarak tanıtıyor, kimliklerini tamamen ona teslim etmelerini istiyordu. Gruba katılan genç kadınlar da erkeklerin ilgisini çekiyor ve onlar da Aile'nin bir parçası oluyordu.

Manson Ailesi'nin işlediği cinayetlerde özellikle üç kadın öne çıktı: Susan Atkins, Leslie Van Houten ve Patricia Krenwinkel. Atkins, Sharon Tate'in öldürülmesinden sorumluydu. Hatta genç aktrisin hayatının son anlarındaki yalvarmalarını övünerek anlatıyordu. Tate'in kanıyla duvarlara yazı yazan da oydu. Krenwinkel, Abigail Folger'ın katiliydi. Ertesi geçe LaBianca çiftini öldürenler de Krenwinkel ve Van Houten ile Tex Watson'dı. Yargı sürecinde iki kadın da hiçbir pişmanlıkları olmadığını her şekilde ifade etti. Üçü de idama mahkûm edildi, cezaları müebbete çevrildi. Atkins cezaevinde örnek bir mahkûm haline geldi ama kefalet talepleri hep reddedildi. 2009'da öldüğünde California'da en uzun süre hapis yatmış kadın unvanını elde etti. O öldükten sonra bu ünvan Krenwinkel'a geçti. Tate Cinayeti için Cielo'ya gönderilen Linda Kasabian ise her ne kadar küçük suçlara iştirak etse de cinayetleri önlemeye çalışmıştı. 8-9 Ağustos gecesi bilfiil cinayet işlemek istemediğinden gözcülük yaptı. 10 Ağustos gecesi ise cinayeti önlemek için yanlış bir kapı çaldı ve planı boşa çıkardı. Savcılığın tanıklarından olduğu için dava süresince Manson Ailesi'nin tehditlerine maruz kalan Kasabian, daha sonra New Hampshire'a taşındı ve sakin bir hayata adım attı.

VER ELİNİ HOLLYWOOD!

1967'nin sonbaharında yeterli takipçiye ulaştığına karar vermiş olacak ki Aile'sini de yanına alıp Los Angeles'a taşındı. Hollywood'da bir yıldız olmaya hazırdı artık...

Hollywood'a taşındıktan sonra Manson, müzik sektöründe çevre yapmaya başladı. Bir yandan da karakter oyuncusu Al Lewis gibi sinema sektöründen isimlerle de tanışıyordu. Universal Stüdyoları'ndan yapımcı Gary Stromberg Manson'a bir kayıt şansı verdi ancak pişman oldu. Nihayetinde Manson'ın en kıymetli bağlantısı, iki kadın takipçisi aracılığıyla tanıştığı Beach Boys gitaristi Dennis Wilson'dı. Manson Wilson'ı başarıyla manipüle ediyordu.

Manson Ailesi en kalabalık günlerinde aşağı yukarı 30 çekirdek üye ile 100 kadar takipçiden oluşuyordu. 1968 yılı boyunca Manson ve bu ekip, Wilson'ın Sunset Bulvarı'ndaki evinde yaşadı. Wilson Manson'a albüm çıkarması için yüz binlerce dolar para borç veriyordu. Karşılığında ise "Manson kızları" olarak bilinen kadın takipçilerle birlikte oluyordu.

Nihayet Wilson'ın menajeri Ağustos 1968'de Aile'yi evden attı. Onlar da Western çekimlerinde set olarak kullanılan Spahn Film Çiftliği'ne taşındılar. Buranın kirası da yine kadın takipçilerin bedenleriyle ödeniyordu.

YAPIMCI TERRY MELCHER'LA TANIŞMASI BİR DÖNÜM NOKTASI OLDU

Wilson ise Manson'a destek vermeyi sürdürüyordu. Hatta Beach Boys'u Manson'ın şarkılarından birini kaydetme konusunda ikna etmişti. Diğer yandan Manson'ı Doris Day'in oğlu müzik yapımcısı Terry Melcher ile de tanıştırmıştı. Melcher, Manson'la anlaşma yapmadı belki ama aileyle ilişkilerini de sıcak tuttu.

O dönemde Melcher yeni yeni tanınmakta olan Hollywood yıldızı Candice Bergen ile beraberdi. Bergen da 10050 Cielo Drive adresindeki evin (yani cinayetlerin yaşandığı malikânenin) kiracısıydı. Wilson ve Manson sık sık Bergen ve Melcher'ı burada ziyaret ediyordu.

Melcher'ın anlaşma imzalama konusundaki gönülsüzlüğü Manson ile Wilson'ın arasını açtı. Beach Boys, Manson'ın şarkısı "Cease to Exist"i Aralık 1968'de yayınladı ancak şarkının adı "Never Learn Not to Love" olarak değiştirilmiş, Manson'ın blues tınılarının yerini Beach Boys'un pop ezgileri almış ve Manson'ın adı besteci olarak kayıt kartonetinde yer almamıştı.

Bunun üzerine Manson, Wilson'ı ölümle tehdit etti. Bu tehditleri, öfkeli doğası, ırkçı söylemleri ve yaklaşan bir ırk savaşına dair nutukları, Melcher'ı Manson'dan daha da uzaklaştırdı. Hatta Beach Boys üyelerinden Mike Love'ın kitabında anlattığına göre, Melcher'ın annesi Doris Day, oğlunun bu dengesiz adamla arasındaki arkadaşlık nedeniyle alarma geçmiş ve Melcher ile Bergen'i Ocak 1969'da Cielo'dan taşınmaya ikna etmişti. Aynı yılın Haziran ayında Melcher, Manson'a açık açık "Sana albüm yapmam" deyince de Manson'ın yıldızlık hayalleri suya düşmüştü.

CIELO DRIVE'DAKİ EVİ SAPLANTI HALİNE GETİRMİŞTİ

Manson, Bergen ve Melcher'ın Cielo'dan taşındığını biliyordu. Ancak evi bir şekilde saplantı haine getirmişti. Orayı küçük bir Hollywood olarak, kendisinden esirgenenlerin bir sembolü olarak görüyordu. Ağustos 1969'da paranoyaları zirveye çıktı. Takipçilerinden dört tanesine (Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkeln ve Linda Kasabian) evi basıp içeride kim varsa öldürmelerini emretti.

Bergen ve Melcher'ın ardından Cielo'nun yeni kiracıları bundan birkaç yıl önce çocuk tacizi ve tecavüzü suçlamalarıyla gündeme gelen yönetmen Roman Polanski ve Valley of the Dolls filmiyle tanınan oyuncu eşi Sharon Tate'ti.

Uzaktan bakanlar için Manson'ın takipçilerine bu cinayetleri işletme sebebi hükümetle siyahiler özellikle de Kara Panterler arasında yaklaşmakta olduğunu düşündüğü ırk savaşını başlatmaktı. Bu hareketi Beatles'ın White Album'unda (Beyaz Albüm) yer alan şarkıdan hareketle "Helter Skelter" olarak adlandırıyordu. Şarkı aslında bir lunaparkı anlatıyor ama Manson'a göre, gerçekte, yaşanacak savaşın bir habercisiydi. Hatta takipçilerine de sık sık "Siyahi Amerikalılar savaşı başlatmazsa biz yardımcı olmalıyız" diyordu.

Manson'ın takipçilerini etkilemek için kullandığı "ideoloji"nin kökleri Scientology öğretisine ve Dale Carnegie'nin ünlü kitabı Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı'na dayanıyordu. Bu ideolojinin üçüncü bacağını da ırkçılık oluşturuyordu. Ömrü boyunca beyazların üstünlüğünü savunan Manson, özellikle siyahi Müslümanlara takıntılıydı. Siyahi Amerikalıları şiddet düşkünü vahşiler olarak görüyor, Amerikan devletine karşı bir savaş başlatacaklarını ve bu savaşı kazanacaklarını iddia ediyordu. Helter Skelter adlı bu savaş başladığında takipçilerini "Çukur" adını verdiği bir yeraltı dünyasına götürecekti. Bu dünyada isteyenler kanatlı elflere ve başka fantastik yaratıklara dönüşebilecekti. Ardından savaş bitince yerin altından çıkacaklar ve dünyanın kontrolünü siyahilerden geri alacaklardı. Bu nedenle işledikleri cinayetleri Kara Panterler'in üzerine yıkmaya çalışıyorlardı. Madem Siyahiler savaşı başlatmakta ağır davranıyordu, o zaman Manson onların yerine bu işi yapmaya hazırdı.

TAKİPÇİLERİ PEŞ PEŞE İKİ CİNAYET İŞLEMİŞTİ

Ancak bir başka amacı da işlediği diğer suçların üzerini örtmekti.

Mayıs 1969'da bir uyuşturucu satıcısı olan Bernard Crowe'u silahla vurarak öldürmüş, iki ay sonra takipçilerine arkadaşı Gary Hinman'ı soymalarını emretmişti. Manson, iki gün boyunca rehin tuttukları Hinman'ın kulağını kesmiş, takipçisi Bobby Beausoleil ise bu sürenin sonunda adamı öldürmüştü.

Cinayeti Kara Panterler'in üzerine atmak için duvara "Political Piggie" (Siyasi Domuzcuk) yazıp bir Kara Panter sembolü çizmeyi de ihmal etmemişlerdi ancak polis 6 Ağustos günü Beausoleil'i cinayet zanlısı olarak yakalayıp gözaltına aldı.

Manson, Beausoleil'in sorguda konuşacağından ve Manson'ın önceki suçlarını ortaya dökeceğinden korkuyordu. Aynı dönemde Aile'nin iki kadın üyesi (Mary Brunner ve Sandra Good) de çalıntı kredi kartı kullanma suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Kefaletleri sadece 600 dolardı ancak iki olay üst üste gelince Manson kontrolden çıktı.

Beausoleil'in gözaltına alınmasından iki gün sonra 8 Ağustos 1969'da sağ kolu Charles Tex Watson'a Aile'nin üç üyesini de yanına alıp Cielo Drive 10050 numaraya gitmesini söyledi.

Cielo Estate'in 2007'den bir fotoğrafı

"DOMUZCUK" CİNAYETLERİ

Manson Ailesi'nden birçok kişiye göre, zengin Hollywood "domuzcuklarını" öldürme fikrini ortaya atan kişi hiçbir zaman Manson değildi. Ancak Manson'ın yargılanması sürecinde Watson, Melcher'ın eski evine gidip orada yaşayanları "tamamen ortadan kaldırma" emrini verenin Manson olduğunu söyledi.

Manson'ın amacı takipçilerinin herkesi öldürmesini sağlamak, cinayet mahalini Hinman cinayetininkine benzetmek ve böylece polisin şüphelerini Beausoleil'den başka bir yere çekmekti.

Los Angeles Savcısı Vincent Bugliosi, Manson'la ilgili kitabı Helter Skelter'da cinayetin amaçlarından birinin de Melcher'ı korkutmak olduğunu öne sürdü.

Sebebi her ne olursa olsun, Tex Watson 8 Ağustos günü, Susan Atkins, Patricia Krenwinkeln ve Linda Kasabian'la birlikte Cielo Drive'daki eve gitti. Kasabian cinayete karışmak istemediğinden gözcülük yapacağını söyledi. Diğer üç kişi o sırada evde bulunan Sharon Tate ile misafirleri Jay Sebring, Abigail Folger, Wojciech Frykowski'yi saatler süren işkenceler sonunda hunharca katletti. Henüz 18 yaşında olan Steven Parent da tam evden çıkarken katillere yakalanmış ve o da öldürülmüştü.

Tıpkı Beausoleil'in Hinman'ı öldürdükten sonra yaptığı gibi kapıya kanla "Domuz" yazdılar ve gittiler.

POLİS "CİNAYETLER ARASINDA BAĞ YOK" DİYORDU

10 Ağustos'ta Manson aynı kadronun yanına Leslie Van Houten ve Steve Grogan'ı da ekleyerek, yeni bir cinayet emri verdi. Bu kez hedef zengin bir çift olan ancak Hollywood elitiyle alakaları olmayan Leno ve Rosemary LaBianca'ydı. Manson da takipçileriyle birlikte eve gitti, kurbanların bağladıktan sonra takipçileriyle baş başa bıraktı. Cinayet sonrası Aile üyeleri bir kez daha duvarlara kanla korkunç şeyler yazdı. Bunlardan biri de "Helter Skelter"dı.

Bu mesajlar ABD kamuoyunda cinayetlerin okült boyutları da olduğu gibi bir algı yarattı. Ne var ki amaç Beausoleil'in konuşmadan evvel serbest kalmasını sağlamaktan başka bir şey değildi. Ama bu plan sarpa sardı.

Çünkü Los Angeles polisi, tüm benzerliklere rağmen iki olay arasında bağlantı kurmayı reddetti. Cinayetlerden sonra Manson Ailesi'nin yaşadığı Spahn Çiftliği bir otomobil hırsızlığıyla alakalı olarak basıldı. Gözaltına alınanlar birkaç gün içinde serbest bırakılırken Manson, Ölüm Vadisi'nde bulunan Barker Çiftliği'ne taşındı. Ancak Spahn'dan ayrılmadan önce bir can daha aldılar.

Manson, çiftlikte çalışan Donald Shea isimli kişinin oto hırsızlığı meselesinde polise bilgi verdiğine inanıyordu. Bir kez daha takipçilerine emir verdi ve Shea 26 Ağustos'ta öldürüldü.

NİHAYET 1 ARALIK'TA YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Ekim 1969'da Aile'nin birçok üyesi ve Manson bu kez bir hırsızlık nedeniyle gözaltına alındı. Ancak o noktada polis Tate ve LaBianca cinayetleri arasındaki bağlantıyı kurmuş, onları da Hinman cinayeti ve Manson'la ilişkilendirmeyi başarmıştı. 1 Aralık'ta Manson, Watson, Atkins, Krenwinkel ve Van Houten için yakalama kararı çıktı.

Mahkeme süreci 1971 yılında başladı. Manson ve takipçilerinin içerideki ve dışarıdaki taşkınlıklarının damga vurduğu duruşmalarda Manson, Tate ve LaBianca cinayetlerinde 7 kişiyi taammüden öldürmekten suçlu bulundu. Daha sonra Hinman ve Shea cinayetleri de buna eklendi ve sayı 9 oldu.

Manson, Watson, Atkins, Krenwinkel ve Van Houten, idam cezasına çarptırıldı. Ancak bir sonraki yıl California eyaletinin idamı kaldırmasıyla cezalar müebbete çevrildi.

Mahkeme sürecinin ardından kamuoyu Manson Ailesi'ni konuşmayı bıraktı. Ancak Aile üyeleri 70'lerin ilk yarısında hırsızlık, soygun, kimlik hırsızlığı gibi irili ufaklı suçlar işlemeye devam etti. 1971 yılında kendilerini ispiyonlamasından korktukları James Willett ile eşi Lauren'ı öldürdüler.

Manson Ailesi tarafından işlendiği bilinen en az 12 cinayet var. Bunları çeşitli dönemlere ayırmak mümkün.

TATE-LABIANCA CİNAYETLERİNDEN ÖNCE ÖLDÜRÜLENLER:

Aile'nin dolandırıp öldürdüğü uyuşturucu satıcısı Bernard Crowe ile Aile üyesi Bobby Beausoleil'in ev arkadaşı Gary Hinman. Hinman özellikle ilginç bir karakter. Manson Ailesi UCLA'de sosyoloji doktorası yapan Budist müzik öğretmeni Hinman'ın çok zengin olduğuna inanıyor ve ondan para koparmaya çalışıyordu. Gerçekte ise 33 yaşında öldürüldüğünde hesabında sadece 50 dolar buluyordu.

CIELO DRIVE'DAKİ EVDE ÖLDÜRÜLENLER:

Folgers Kahvelerinin varisi Abigail Folger ile Folger'ın Polonyalı sevgilisi Wojciech Frykowski, Polanski-Tate çiftinin yokluğunda eve göz kulak olmuşlardı. Ancak Tate yurt dışındaki film çekimlerinden dönmüş olmasına rağmen, Polanski bir süre daha Cielo Drive 10050 numarada kalmalarını istemişti. Steven Parent, evin çalışanlarından William Garretson'ın bir arkadaşıydı. Sadece arkadaşını ziyaret etmek için eve uğramış şanssız bir gençti. Jay Sebring Hollywood'un ünlü kuaförlerindendi. Sharon Tate'in eski sevgilisi olan Sebring, daha sonra yakın arkadaşı olarak kalmıştı. Eski bir güzellik kraliçesi olan Sharon Tate ise hem podyumlarda hem de sinemada tanınan bir isimdi ve Roman Polanski ile evliydi. Medya "aptal güzel" diye yaftalasa da 26 yaşındaki Tate iyi bir oyuncuydu.

LABIANCA ÇİFTİ:

Leno ve Rosemary Bianca.

SONRAKİ CİNAYETLER:

Spahn Çiftliği çalışanı Donald Shea, James ve Lauren Willett.

KANITLANMAMIŞ CİNAYETLER:

Aile üyeleriyle arkadaş olduğu bilinen 16 yaşındaki Mark Walts, John Philip Haught, Reet Jurvetson.

BAŞKAN'A SUİKAST GİRİŞİMİNDE BİLE BULUNDULAR

En büyük suçlarından biri de 5 Eylül 1975'te Başkan Gerald Ford'a düzenledikleri suikast girişimi oldu. Lynette Fromme isimli Aile üyesi, Ford'a bir silah doğrulttu ancak tetiği çekmesine rağmen silah patlamadı. Sonradan silahın boş olduğu anlaşıldı.

Fromme'un asıl hedefi Manson'ın yargılandığı dönemin ABD Başkanı Richard Nixon'dı. Ama Nixon istifa edince, takıntısını halefi Ford'a yöneltmişti. Ömür boyu hapse mahkûm edilen Fromme, 2009'da 60 yaşında iyi halden serbest bırakıldı ve hayatının geri kalanını New York'ta emlakçılık yaparak sürdürdü. 2012'de New York Post'ta yayımlanan bir habere göre, Fromme Manson'a duyduğu sadakati hiç kaybetmedi.

Manson Ailesi'nin kemik kadrosundaki isimlerin bazıları hapiste öldü, birçoğu da halen cezalarını çekiyor.

Sharon Tate (havada) bir film çekiminde

DOĞAÜSTÜ GÜÇLERİ YOKTU, TEK GÜCÜ MANİPÜLASYONDU

Şartlı tahliye başvuruları defalarca reddedilen Manson,19 Kasım 2017'de hapisteyken öldü. Bugün hâlâ ABD'de adını herkesin bildiği bir insan olan Manson'ın "hippi kültürünün sorunlu çocuğu" imajı ise son yıllarda yıkıldı. Hapiste ırkçı grup Aryan Kardeşliği'ne katılan, sürekli sorun çıkaran Manson sayesinde kültlerin ve yıkıcı eğilimlerinin modern çağda tartışılmasının da yolu açıldı.

Los Angeles Savcısı Bugliosi, Manson için 2014'te "Manson ismi şeytaniliğin ve insanın doğasındaki katıksız kötülüğün bir metaforu haline geldi" diyordu. Ancak bu imaj zamanla yerini gerçeğe bıraktı:

Manson tüm tuhaf hareketlerinin gerisinde sosyal mühendisliği çözmüş, çevresindeki kadınları kullanmayı öğrenmiş sıradan bir narsistten başka bir şey değildi. Gücünü de kendi becerilerinden değil, türlü manipülasyonlarla Aile'ye katıp sonuna kadar sömürdüğü kadın ve erkeklerden alıyordu.

