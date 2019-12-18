54 ARAÇ SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ!

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ

17.12.2019 tarihinde, 20:00 – 00:00 saatleri arasında İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirilmiştir. Denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhanelerde yapılan denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 9 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Trafik ekiplerinin gerçekleştirilen kontroller sonucu toplam 130 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 54 araç sürücüsü rapor edilirken 1 araç ise trafikten men edilmiştir.