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54 ARAÇ SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ!

54 ARAÇ SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ!

Asayiş ve trafik denetimi!

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ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ

17.12.2019 tarihinde, 20:00 – 00:00 saatleri arasında İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirilmiştir. Denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhanelerde yapılan denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 9 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Trafik ekiplerinin gerçekleştirilen kontroller sonucu toplam 130 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 54 araç sürücüsü rapor edilirken 1 araç ise trafikten men edilmiştir.

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