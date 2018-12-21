54 YIL SONRA BULUNDU

Küçükkaymaklı’da şehit edilen ve kalıntılarına 54 yıl sonra ulaşılan kayıp Şehit Hüseyin Ruso Salı günü askeri törenle defnedilecek.

Ruso, Küçük Kaymaklı Camii’nde saat 10.00’da kılınacak cenaze namazının ardından vurulduğu ve anıtının da olduğu Küçük Kaymaklı Şehitliği’nde toprağa verilecek.

Hüseyin Ruso, 25 Aralık 1963’te Küçük Kaymaklı’da şehit edilmiş, kalıntılarına 54 yıl sonra Tekke Bahçesi’nde ulaşılmıştı.

Ailesi, yetkililere Ruso’nun anıtının bulunduğu yere gömülmesi yönünde taleplerini iletmişti.

Hüseyin Ruso her 25 Aralık’ta Küçük Kaymaklı şehitleri ile birlikte Küçük Kaymaklı Şehitliği’nde anılıyordu.