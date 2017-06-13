55 İŞ YERİNDEN 1’İNE İHBAR, 1’İNE PARA CEZASI!

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin belediye sınırları dahilindeki iş yerlerine yönelik denetimleri kapsamında, Halk Sağlığı Şubesi ekipleri tarafından 5 - 9 Haziran tarihleri arasında denetlenen 55 iş yerinden birine ihbarname yazılırken, bir diğerine de para cezası kesildi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, denetimler sonucunda 1 işyerine izinsiz veya sağlık karnesiz personel çalıştırdığı için ihbarname yazıldı. Güner Kozandağ (Totally Kids) isimli işyerine ise izinsiz çalıştırıldığı ve gayrı sıhhi ortamdan dolayı Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Açıklamaya göre ilgili tarihlerde 5 restoran, 3 kafeterya, 5 kasap, 2 balık satış yeri, 1 tavuk satış yeri, 13 market, 2 bet ofis, 1 mısır satış yeri, 2 spor salonu, 1 gıda deposu, 1 kuru temizlemeci, 5 berber salonu, 9 eğitim merkezi, 1 oto galeri, 1 oto yıkama yeri, 2 kahvehane ve 1 su satış bayii denetlendi.