55 yaşındaki oyuncunun pozları beğeni topladı

Ünlü oyuncu Salma Hayek, pozlarıyla beğeni topladı

Ünlü oyuncu Salma Hayek, ailesiyle yeni yıl kutlamasını deniz tatilinde yaptı... 55 yaşındaki Hayek, pembe renkli bir mayo giyerek dikkatleri üzerine çekerek beğeni topladı.

Son dönemde House of Gucci filmiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Salma Hayek ailesiyle yeni yılı deniz kenarında yaptıkları tatille kutladı.

55 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ve videolarla beğeni topladı. Milyarder iş insanı François-Henri Pianult ile evli olan ve 14 yaşında bir kız çocuğu sahibi olan Hayek’in pembe mayosuyla verdiği pozlar dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, “Bu yeni yıl bizim kendi gücümüzün farkında olmamızı sağlasın. Mutlu ve sağlıklı bir 2022 diliyorum” yazdı. Hayek ikinci bir fotoğrafın altına ise “Yeni maceralara hazırım” mesajını yazdı. Fakat Hayek, nerede olduğunu takipçileri ve hayranlarıyla paylaşmadı.

sözcü.com.tr