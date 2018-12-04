57 TON SÜT İMHA EDİLDİ!
Şahali, 5 günde 57 ton sütün imha edildiğini açıkladı
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erküt Şahali, son 5 günde, ülke genelinde yaklaşık 5000 üretici tarafından üretilen 2000 ton sütün, sadece 8 üretici tarafından üretilen 57 tonu, aflatoksin içerdiği tespit edildiğinden imha edildiğini açıkladı.
Şahali sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
“Yani üretilen toplam sütün %2.85’i sorunlu olduğu için imha edildi. Bu sütü toplam üreticilerin %0.16’sı üretti.
Üretilen sütün tamamı, sadece aflatoksin bakımından değil, total bakteri, somatik hücre, antibiyotik ve yağ içeriği bakımından da eksiksiz olarak denetledi.
Bu konuda infial yaratacak sorumsuz beyanlara ve sektörün geleceğini tehdit eden art niyetli davranışlara, nereden gelirse gelsin itibar edilmemesi gerekir”
Etiketler : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı, Erküt Şahali, aflatoksin
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