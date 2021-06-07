5’i yerel 10 pozitif vakaya rastlandı
5’i yerel 10 pozitif vakaya rastlandı
"Toplam 8670 test yapıldı, 5'i yerel 10 pozitif vakaya rastlandı, 24 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 8670 olup, 5'i yerel 10 pozitif vakaya rastlanmış 24 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 5 kişi ise yerel vakadır.
1 kişi Lefkoşa, 1 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Surlariçi-1
Girne
Girne Merkez-1
Gazimağusa
Baykal-1/ Mormenekşe-1/ Gazimağusa merkez-1
7 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8670
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 5
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 24
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.274.583
Toplam Vaka Sayısı: 7432
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7122
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 277
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 247
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 6
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 284
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 909
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2498
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 9030
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