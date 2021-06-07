"Toplam 8670 test yapıldı, 5'i yerel 10 pozitif vakaya rastlandı, 24 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8670 olup, 5'i yerel 10 pozitif vakaya rastlanmış 24 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 5 kişi ise yerel vakadır.

1 kişi Lefkoşa, 1 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Surlariçi-1

Girne

Girne Merkez-1

Gazimağusa

Baykal-1/ Mormenekşe-1/ Gazimağusa merkez-1

7 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8670

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 5

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 24

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.274.583

Toplam Vaka Sayısı: 7432

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7122

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 277

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 247

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 6

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 284

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 909

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2498

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 9030