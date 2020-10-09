5'i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı!
Vaka sayılarında korkutan artış
Bakan Pilli:" Toplam 1915 test yapıldı, 5'i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi"
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1915 olduğunu, 8 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, 5 kişinin ise yerel vaka olduklarını ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
9 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1915
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka: 1
Yerel Vaka Sayısı: 5
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5
Bugün Kaybedilen Vaka: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 186.138
Toplam Vaka Sayısı: 797
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 751
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 42
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 20
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 21
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
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