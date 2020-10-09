Bakan Pilli:" Toplam 1915 test yapıldı, 5'i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1915 olduğunu, 8 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, 5 kişinin ise yerel vaka olduklarını ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

9 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1915

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka: 1

Yerel Vaka Sayısı: 5

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5

Bugün Kaybedilen Vaka: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 186.138

Toplam Vaka Sayısı: 797

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 751

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 42

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 20

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 21

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1