Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, Papua Yeni Gine'nin Madang kentinin 185 kilometre açığında meydana gelen depremin derinliği 10 kilometre olarak belirlendi.