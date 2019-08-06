6 AĞUSTOS GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Sevgili Koç; planlarında değişiklikler olabilir. İlişkide olduğun insana karşı fazla ilgi gösterebilir, endişelerini ona yansıtarak biraz boğabilir ve verdiği mesajları gözden kaçırabilirsin. Akşam saatlerinde enerjinin biraz düşük olduğunu hissedebilir ve ekonomik konularla alakadar olabilirsin.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Sevgili Boğa; bugün duyguların çok hassas ve beklenmedik bir şekilde değişkenlik gösterebilir. Çalışma koşulların belli bir istikrar, sabır ve özveri gerektirebilir. İlerleyen günlerde alacağın maddi ve manevi destek keyfini yerine getirebilir. İş arkadaşlarınla ilgili ilginç duyumlar alabilir, üzerinde çok da durmayabilirsin.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Sevgili İkizler; sırf anlaşmazlık çıkmasın diye kendi düşüncelerinden ve değerlerinden ödün vermemelisin. Sevdiğine karşı rahat ve kaygısız bir tavırla yaklaşırsan aşk ve güzelliği bugün doyasıya tadabilirsin. Duyguların oldukça yoğun olabilir ve bu yüzden onları mantık çerçevesinde dengeleyebilmelisin.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Sevgili Yengeç; ailenle zaman geçirebileceğin bu günde; uzun vadeli görüşmeler yapman ve aile büyüklerinden beklediğin maddi ve manevi desteği görmen mümkün olabilir. Ailen yaşama ve hayata daha cesur bakmanı, girişimciliğini ön plana çıkarmanı ve her arkanı döndüğünde orda olmaları seni rahatlatabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Sevgili Aslan; bugün yakınlarınla fikir birliği içinde olabilir, duygu ve mantığınla beraber hareket edebilir, disiplinli olmanın getirilerinden faydalanabilirsin. Ortak kazanımlarla ilgili girişimde bulunmadan önce maddi girişimlerinde belli bir strateji oluşturmalısın. Merak ettiğin ve gizli kalmış olayları çözüme kavuşturmak isteyebilirsin.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Sevgili Başak; sabah saatlerinde alacağın kararlardan emin olamayabilir, plan yapmakta zorlanabilirsin. Gün ortasında akışta kalmayı başarabilir, yaratıcılığını ve iş bitiriciliğini ekonomik alanlarda da kullanabilirsin. Masrafların biraz artış gösterebilir; bütçeni dengede tutmaya çalışmalısın.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Sevgili Terazi; günün ilk saatlerinde çelişkili düşünceler aklını bulandırabilir. Güçlü sezgilerinle hislerine yön vermeye çalışabilir ve içine sinmeyen olay ve insanlardan uzak durmayı başarabilirsin. Kendini neşelendirmek ve rahatlamak adına kişisel zevklerine zaman ayırabilir ve kendine bakım yapabilirsin.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Sevgili Akrep; kendi içindeki sorunları bulmak, çözmek ve şifalandırmak için farkındalık geliştirmek isteyebilirsin. Kararlı olduğun konuların üzerine gidebilir, başkalarının isteklerinden ziyade kendine dürüst olabilirsin. Bazı gerçekleri görmek için, basit ve pratik çözümlere odaklanmalısın.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Sevgili Yay; angarya işlerin bugünde gününün büyük bir bölümünü kaplayabilir. Diğer taraftan ortaya çıkardığın çalışmalar fark yarattığından çevrenin kıskanç sözlerine maruz kalabilirsin. Enerjini düşürmeden fırsatları lehine çevirmeye bakmalı, farkındalığını arttırmalısın. Doğruluğuna inandığın konularda, söylemlerini çekinmeden aktarmalısın.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Sevgili Oğlak; içinde bulunduğun maddi ve manevi koşulları analiz edebilir, üstlerinden destek alabilir ve yaratıcılığını gösterebilirsin. Kariyer alanında kararlı ve disiplinli çalışmaların üstlerini etkileyebilir. Bugün kontrolün dışında olan durumlara ve manipülasyonlara açık olabilirsin, sağduyulu olmanda yarar var.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Sevgili Kova; gün boyu başlatmak ya da bitirmek istediğin işlerde gecikme ve aksilik yaşaman mümkün. Önemli kararlarını günün ilk saatlerinde almaya çalışmalısın. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde yeni açılımlarını şekillendirip, planlar yapmak için fırsatlar bulabilirsin. Şu ara koşulların karşındakilerine uyum sağlamanı gerektirse de alacağın başarı büyük olabilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Sevgili Balık; inandığın fikirleri savunmak için güçlü istek duyacağın zamanlar oluşabilir. Etrafındaki insanları etkileme potansiyelin de yüksek görünüyor. Bugün yapacağın işlerin kusursuz olmasına özen gösteriyor olmana rağmen, arzu ettiğin sonucu almakta zorlanabilir, halen bir takım eksikliklerin olduğunu düşünebilirsin.(Kaynak:Askmoyra)