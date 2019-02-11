6 ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE SUÇÜSTÜ!
63 sürücüye ileri işlem!
A+A-
Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik şubesi ve ekipleri, cumartesi gecesi 01.00-03.00 saatleri arasında trafik operasyonu gerçekleştirdiler.
Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik şubesi ve ekipleri, cumartesi gecesi 01.00-03.00 saatleri arasında trafik operasyonu gerçekleştirdiler. Ekipler, operasyon sırasında 450 araç sürücüsünü kontrol ettiler.
Kontrollerde 6 araç sürücüsü, alkollü araç kullanmaktan trafikten alıkonuldu.
Toplam 63 araç sürücüsü aleyhinde ileri işleme gidildi.
Etiketler : Lefkoşa Polis Müdürlüğü, trafik şubesi, trafik operasyonu
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.