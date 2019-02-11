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6 ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE SUÇÜSTÜ!

6 ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE SUÇÜSTÜ!

63 sürücüye ileri işlem!

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Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik şubesi ve ekipleri, cumartesi gecesi 01.00-03.00 saatleri arasında trafik operasyonu gerçekleştirdiler.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik şubesi ve ekipleri, cumartesi gecesi 01.00-03.00 saatleri arasında  trafik operasyonu gerçekleştirdiler. Ekipler, operasyon sırasında 450 araç sürücüsünü kontrol ettiler. 

Kontrollerde 6 araç sürücüsü, alkollü araç kullanmaktan trafikten alıkonuldu.  

Toplam 63 araç sürücüsü aleyhinde ileri işleme gidildi.

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