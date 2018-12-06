6 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün yaşadığınız olaylarda bütünü görmeniz daha kolay olabilir. Yeni ufuklara açılmak isteyebilirsiniz. Önünüzü görmekte zorlanabileceğiniz bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde yeni açılımlar yapma fırsatlarını yakalayabilirsiniz. Duygusal anlamda kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Akışta kalmaya çalışın.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün endişe duyduğunuz konuları net görmekte zorlanabilirsiniz. Sizi yoran koşullar oluşacaktır. Ortaklı para konularında karar almak için uygun bir günde değilsiniz. Banka işlerinizi toparlamak için fırsatlar var. Maddi anlamda bağlayıcı koşullar oluşabilir. Sorumlu olduğunuz konularda tamamlanma içinde olabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

İkili ilişkileriniz bugün ön plana çıkabilir. Bugün karşınızdakinin isteklerini anlamakta zorlanabilirsiniz. Bu durum sizi sıkıntıya sokabilir. Uyum sağlamakta zorlanabilirsiniz. Tolerans göstermeniz gereken olaylar yaşanabilir. Sorumlu olduğunuz konulara yenilik getirme isteği içinde olabilirsiniz. Ortaklaşa işler gündeme gelebilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Gün içinde iş arkadaşlarınızla görüşleriniz nedeniyle tartışmaya girmemeye özen gösterin. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınızı ihmal etmeyin. Önünüzü görmekte zorlandığınız zamanlar olabilir. İşlerinizde yeni sorumluluklar yüklenebilirsiniz. Aldığınız yeni işler nedeniyle zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Sabır göstermeniz gereken zamanlardasınız.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün kendinizi ifade etmek isterken karşınızdakiyle tartışmaya girmemeye özen gösterin. İlgilendiğiniz konularda risk almaya yatkınsınız. Gün içinde kendinizi dağılmış hissedeceğiniz zamanlar olabilir. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. İlerleyen saatlerde yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Ailenizle ilgili konuşmalarda geçmişle ilgili konularda fikir ayrılığına düşebilirsiniz. Güvende olduğunuzu hissettiğiniz yerlerde olmak isteyebilirsiniz. Gün ortasında kendinizi bunalmış hissedebilirsiniz. Eve ait konular gündeme gelebilir. İç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. Sorumluluklarınızın altından kalkmak için plan yapmalısınız.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Hareketli bir gün sizi bekliyor. Yazışmaların ve konuşmaların yoğun olduğu zamanlar var. Gün ortasında kendinizi dağılmış hissedebilirsiniz. Dikkat eksikliğinden dolayı hata yapmamaya özen gösterin. Kulağınıza yeni haberler gelebilir. İlerleyen saatlerde sorumlu olduğunuz konularda yeni kararlar almanız gerekebilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bütçenizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Öğle saatlerinde kendinizi dağınık hissedebilirsiniz. Bugün maddi kaynaklarınızla ilgili yeni başlangıçlar yapmayın. Gün içinde kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün kişisel hassasiyetiniz olan konulara yönelebilirsiniz. İlişkilerinizdeki olayları algılamakta zorlanabilirsiniz. Gün içinde yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki işlerin içinde kendinizi dağılmış hissedeceğiniz zamanlar olabilir. Bazı konularda bitişler yaşanabilir. Sabırlı olmanızda fayda var. Duygularınıza çok yoğunlaşmayın.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Gizli kalmış olaylardan dolayı bugün kayıplar yaşayabilirsiniz. Bu durum sizi kabullenmeye itebilir. Öğle saatlerinde kendinizi bunalmış hissedebilirsiniz. Yaşadığınız içsel süreçler nedeniyle dağılabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızı düzenlemek ve daha iyiye götürmek için çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Gelecek beklentilerinizle ilgili plan yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte yeni yolculuklar planlayabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler ilerlemenizi kolaylaştıracaktır. Sorumluluklarınız nedeniyle çok yorulduğunuzu da düşünebilirsiniz. Yaşadığınız olaylarda önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz. Sıkışıklıklar olabilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün hedeflerinize ulaşmak için yaratıcılığınızı ön plana çıkarabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Sorumluluklarınızda artış olabilir. Annenizle ilgili konular bunalmanıza neden olabilir. Uğraştığınız işleri tamamlamak için bazı konulara daha fazla önem verebilirsiniz. İlişkilerinizde anlaşmazlıklar olabilir.