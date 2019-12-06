6 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

ugün tanışacağınız yeni birinden etkilenmeniz çok olası. Kendisiyle romantik hayallere dalmadan önce ayaklarınızın yere sağlam bastığından emin olmalısınız.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Hayallerinizi gerçekçi olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayırmanın vakti geldi. Hayal kurmak her zaman güzeldir fakat gerçekçi olmayan hayaller, sizi yanlış yollara sürükleyebilir. Bu yüzden daha mantıklı düşüncelerin peşinde koşmalısınız.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Etrafınızdaki insanlar sizin için çok değerli. Bugün onlarla kurduğunuz ilişkiler normalden daha da önemli. Onları oldukları gibi görüp kafanızda kahramanlaştırmamak ise hayal kırıklığına uğramanızı engelleyecektir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün kiminle zaman geçirirseniz geçirin, ister arkadaşınız ister partneriniz olsun, o kişiyle daha derin bir bağ kuracaksınız. Bu sizi çok etkileyecek ve ufkunuzu genişletecek. Bu yüzden bugün aklınıza gelen fikirleri yatmadan önce not alın.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün yapacağınız grup aktiviteleri manevi tarafınızı besleyecek. Tanışacağınız yeni insanlar arasında uzun zamandır aradığınız ama bulamadığını bir dost adayı gizli olabilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

İşinizle ilgili son zamanlarda yeni tanıştığınız biri size hiç ummadığınız bir alanda iş teklifi yapabilir. Bu alan muhtemelen yaratıcılığınızı besleyecek bir alan olacak.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün kendinizi biraz huzursuz hissediyor olmalısınız. Bu huzursuzluğunuzu yok etmek için arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz. Yatmadan önce ise açık havada yürüyüş yapmak daha kolay uykuya dalmanıza yardımcı olabilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Genel olarak yaptığınızı işe dikkatinizi vermekte zorlanmadığınız halde bugün aklınız başka yerlerde. İşinize odaklanmakta zorlandığınızı fark ettiğiniz anda mola vermeli ve mümkünse meditasyon yapmalısınız.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün insanlarla iletişime geçerken hep sakin, arabulucu ve ılımlısınız. Bu, bulunduğunuz ortamları da daha pozitif hale getiriyor.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Kafanızdaki işe başlamadan önce tüm artıları ve eksileri düşünmenizde fayda var. Bu konunun üzerine çok detaylı düşünmediğiniz takdirde yanlış adımlar atmanız olası.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün sanatçı kişiliğinizle ortadasınız. Düşüncelerinizi ve duygularınızı sanat yoluyla ortaya koyuyor ve insanlarla paylaşıyorsunuz. Yazmak, çizmek ya da söylemek bugün sizi inanılmaz rahatlatıyor olmalı.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Gördüğünüz rüyalar geçmişinizde yaşadığınız ve şu anda gelişmenizi engelleyen sorunlarınız hakkında size ipucu veriyor. Bunları anlamlandırmaya ve çözümlemeye çalışın. Bunun sonucunda rahatlayabileceğinizden emin olun.