6 AYLIK BEBEĞİN ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANDI!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, saat 00:30 sıralarında, Esentepe’de kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde yaşamını yitiren Shıfa Fatıma HUSSAIN (K-6 aylık)’in doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “kas rahatsızlığı ve solunum yetmezliği” sonucu yaşamın yitirdiği tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.