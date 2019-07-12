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  3. 6 AYLIK BEBEĞİN ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANDI!
6 AYLIK BEBEĞİN ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANDI!

6 AYLIK BEBEĞİN ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANDI!

Ani ve gayri tabi ölümde gelişme...

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, saat 00:30 sıralarında, Esentepe’de kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde yaşamını yitiren Shıfa Fatıma HUSSAIN (K-6 aylık)’in doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “kas rahatsızlığı ve solunum yetmezliği” sonucu yaşamın yitirdiği tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.

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