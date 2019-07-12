6 AYLIK BEBEĞİN ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANDI!
Ani ve gayri tabi ölümde gelişme...
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, saat 00:30 sıralarında, Esentepe’de kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde yaşamını yitiren Shıfa Fatıma HUSSAIN (K-6 aylık)’in doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “kas rahatsızlığı ve solunum yetmezliği” sonucu yaşamın yitirdiği tespit edildi.
Soruşturma devam ediyor.
Etiketler : ani ölüm, 6 aylık bebek, ölüm sebebi, kas rahatsızlığı, solunum yetmezliği
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