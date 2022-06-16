"6 aylık çocuklara koronavirüs aşısı uygulanmasına izin verilsin" tavsiyesi

FDA’nın kısa süre içerisinde küçük çocuklara aşı izni vermesi bekleniyor

ABD Gıda ve İlaç Kurumu'nun (FDA) danışma kurulu, dün oy birliğiyle kurumun Moderna ve Pfizer Biontech'in koronavirüs aşılarının 6 aylık ile 5 yaş arasındaki çocuklara uygulanmasına izin verilmesi tavsiyesinde bulundu.

Danışman kurulun tavsiye kararı, 5 yaşın altında ve en az 6 aylık çocukların bağışıklığını güçlendirmek için önemli bir adım olarak görülüyor.

FDA tarafından kısa süre içinde aşının küçük çocuklara aşı izni verilmesi beklenirken ABD hükümeti de bu yaş grubu için aşı kampanyasını 21 Haziran'da başlatmayı planlıyor.

Koronavirüs, yetişkinlere kıyasla çocuklarda daha nadir görülse de FDA yetkilileri, ABD'de koronavirüs nedeniyle küçük çocuk ölümlerinin sayısının domuz gribinin görüldüğü 2009-2010 dönemine kıyasla oldukça fazla olduğunu belirtmişti.

Domuz gribi döneminde ABD'de 78 çocuk hayatını kaybederken, koronavirüs salgın hastalığı döneminde beş yaş altında 442 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Reuters