6 GÜN SU VERİLMEYECEK!

Girne Karaoğlanoğlu’nda Orhan Dural Stadı’nın bulunduğu bölgede Şehit Akman Damar Sokak’ta yapılacak su hattı döşeme çalışmalarından dolayı bölgeye 6 gün su verilemeyeceği duyuruldu.



Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Yaklaşık 6 gün sürmesi beklenen çalışmalar süresince, bağlantı gerçekleştirilen evlere su verilecektir. Su konusunda taleplerin karşılanması için 0542 882 11 18 numaralı telefon hattına bilgi verilebilir. Çalışmalar süresince bölgeye su verilemeyeceğinden suyun tasarruflu kullanılması önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.