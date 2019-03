6 İNŞAATIN FAALİYETLERİ DURDURULDU!

Geçtiğimiz hafta Gönyeli’de meydana gelen ölümlü iş kazasının ardından Çalışma Dairesi müfettişlerinin denetimleri sürüyor.

Lefkoşa bölgesinde gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde 6 inşaatın faaliyetleri durduruldu, 4 inşaata ise uyarı verildi.

Son iki gün içinde Lefkoşa’da yapılan denetimlerde; Hamitköy’de Nazım Behlül’e ait inşaat ile Özinanç İnşaat Şti. Ltd; Gönyeli’de Baştaşlar İnşaat Şti. Ltd, İrfan Göçen İnşaat ve Emlak Şti. Ltd, Dumlupınar bölgesinde ve Gelibolu bölgesinde Cysing Construction Ltd.’e ait iki inşaat, İnşaat Tüzüğü’nün ilgili maddeleri uyarınca kapatıldı.

Öte yandan Hamitköy’de Labor İnşaat Şti. Ltd, Gönyeli’de Ali Kofalı Construction Ltd, Kızılbaş’ta Erkan Turan İnşaat Ltd. ve Marmara bölgesinde Kızıl İnşaat Ltd’e ait inşaata ise, ilgili mevzuat kapsamında; tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması için Çalışma Dairesi tarafından uyarı verildi.