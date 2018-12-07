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6 KARTON SİGARAYI ÇALDI!

6 KARTON SİGARAYI ÇALDI!

Çalıştığı markette hırsızlık yaptı!

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28.11.2018 tarihinde, Ozanköy’de faaliyet gösteren Bakkal Market isimli iş yerinde çalışan M.P.(K-37)’nin, market içerisinde satışa sunulan toplam değerleri 798.2 TL olan muhtelif markalarda toplam 6 karton sigarayı ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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