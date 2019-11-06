6 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Son günlerde yaşadığınız yoğunluğu kendinize fazla dert etmeniz sizde stres yapmaya başladı. Aslında geçici yoğunlukları bu kadar kafanıza takmanıza lüzum yok. Adı üstünde geçici. Fazla titiz yapınızın sonucu bunlar. Aslında partneriniz de aynı meseleden şikayetçi. Hem sağlığınız hem de çevreniz için kendinize zaman ayırmalısınız.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Sizi yanlış yollara ve kararlara sürükleyen her şeyi fark etmiş bir şekilde uyandınız bu sabah. Bunun nedenlerini de çok iyi biliyorsunuz. Çevrenize karşı daha seçici ve dikkatli davranmanız gerektiğini öğrendiniz artık. Şimdi işte ve evde işleri yeniden yoluna koyma zamanı. Partnerinizle acil bir konuşma yapmanız iyi olur.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Dış etkilerden veya aldığınız bazı küçük hatalı kararlardan kaynaklı çevrenizdekilerin kalbini kırdınız ama telafisi sizin elinizde. Aldığınız bazı kararlarsa çok yerinde. Kalbinizin sesini dinleyin. Önünüze beklemediğiniz kapılar açılacak. Yeni teklifleri reddetmeden önce bir kez daha düşünseniz iyi olur. mantığınızla harmanlayıp ileriye yönelik akılcı planlarla yörüngenizi daha mutlu olacağınız bir yöne çevirebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugünlerde iş yaşamınızda olgunlaşmış gibi görünüyorsunuz ama yine de aldığınız tedbirlerin devamını elden bırakmayın. Özellikle bugünlerde her şeyi titizlikle incelemenizde fayda var. Aşk hayatınızdaki kötü günler de geride kalıyor. Kendinize temiz bir sayfa açma zamanı geldi artık. Sırt ağrılarınız şu sıralar sizi üzebilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Son birkaç gündür pek bir kararsız bir döneminizdi. Nihayet bunu aştınız. Bir defter kapandı ama kısa sürede çok güzel tekliflerle karşılaşacaksınız. Sağlıkla ilgili konular önümüzdeki günlerin önemli konuları arasında. Spor yapmaya yeniden başlamanızda fayda var.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bir süredir yaşadığınız sallantılı ve kararsız dönemlerinizi atlatmaya başladınız. Bu boşluğun uzun sürmesi sizi fazla etkilemiş olabilir ama buna rağmen gösterdiğiniz direnci de hiç hafife almamalısınız. Ailenizle birlikte olmak size iyi gelecek. Onların desteği sizin en iyi ilacınız. Aşk yaşamınızla ilgilide çok güzel bir kısmet sizi bekliyor olabilir bunun için gönül gözünüzü açık tutmalısınız.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Harika bir güne başladınız. Enerjiniz en üst seviyelerde. Ama bu sizin karşınıza çıkabilecek zorlukları gözardı etmeniz için bir rehavet sebebi olmamalı. Zorlukları karşısına bir duvar gibi durup onları sakin dingin bir şekilde karşılayıp çözüme ulaştırmak yine sizin hünerlerinize kalıyor. Aşk yaşamınızda ise yine sallantılar olmasına rağmen onunda üstesinden geleceksiniz bunun için emek ve çaba sarfetmekten kaçınmayın.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün sizin için serinkanlı ve akılcı bir gün. Bu yüzden rahat ve sakin bir hafta geçirmek istiyorsunuz. İş yerindeki arkadaşlarınızla bugün inanılmaz rahat ve huzurlu bir birliktelik ve çalışma koşulları geçirebilir ve birlikte çok farklı eğlenceli aktiviteler yapabilirsiniz. Özel hayatınızda partnerinizle olan sıkıntılarınızı yapıcı olarak çözüme kavuşturabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Geçmiş dönemde yaptığınız hatalarınızı artık takmayın ve önünüze bakın. Geçmişe takılı kalırsanız şimdiyi yaşayamaz ve mutsuz olursunuz. Artık kendinize yeni bir sayfa açmalısınız. Kendinizi önem sırasında kendiniz için daha üst sıralara koymalısınız. Enerjinizi iyi kullanmalı ve bu hafta için kendinize çok düzgün bir yol haritası çizmelisiniz. Özel hayatınızda partnerinize olan düzgün yaklaşımınız ilişkinizin daha güçlü olmasını sağlıyor.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

İş yerinizde gerçekleşecek ani değişimler sizi derinden etkileyebilir.Kendinizi düşünüp, doğru kararlar vererek, yılmayan yapınızla devam etmeniz gerekiyor.Hayatınızla ilgili verdiğiniz kararlar kimilerine yanlış gelse de doğruluğundan ve dürüstlüğünden emin olduğunuz konularda kendinizden asla taviz vermeyin. Özel hayatınızda her şey yoluna giriyor, emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Aşk hayatınızda bir süredir oluşan manasız çelişkilerden kurtulma çabalarınızın verdiği sonuçlar sayesinde çok daha huzurlusunuz bugün. İş yeriniz için bunu söylemek çok mümkün değil. Hareketli günlerin ortasındasınız ve akılcı davranmalısınız. Maddi sorunlar önümüzdeki günlerde yeniden gündeme gelebilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Haftaya güzel başladınız ve etkisi bugün de bu güzel enerjiler devam ediyor. İş ve sosyal hayatınızın istediğiniz gibi bir düzende gitmesi sizi oldukça mutlu ediyor. Kafanızda yeni sorular yaratacak teklifler kapıda, iyi düşünün. Özel hayatınızda partnerinize yapmayı düşündüğünüz jestler konusunda da doğru yoldasınız ve devam etmelisiniz.