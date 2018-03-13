6 KİŞİ DAHA İADE EDİLİYOR!

KKTC’de çeşitli suçlardan ağır hapislik cezasına mahkûm olan ikisi kadın dört kişi Türkiye’ye iade ediliyor. Mahkûmların Türkiye Cumhuriyeti’ne iadeleri Resmi Gazete’de yayımlandı

Devrim DEMİR

Ülkede geçtiğimiz yıl farklı tarihlerde “Ağır suç işlemeye teşvik”, “Mülke tecavüz”, “Ağır yaralama”, “Adam kaçırma”, “Sirkat ve şiddet” suçları işleyen 2’si kadın 6 kişinin Türkiye’ye iade edilme kararı Resmi Gazetede dün yayımlandı.

2017 yılında ağır hapislik cezası alan ve Türkiye’ye iade başvurusunda bulunan mahkûmların isimleri ve suçları şöyle:

Adem Günay, “Ağır suç işlemeye teşvik” suçundan 3 yıl, İsmail Beyaz “Mülke tecavüz” suçundan 5 yıl, Erkan Taşsöken “Yaralama, darp ve ağır yaralama” suçlarından 4 yıl, Nazan Yandak ve Rabia Kan “Adam kaçırma, ağır veya hafif bir suç işlemek için sersemletmek, kişinin üzerinden sirkat” suçlarından 7’şer yıl, Soner Çimen ise “Sirkat ve şiddet” suçlarından 4 yıl hapse mahkum edilmişti.

İadeler Resmi Gazetede yayımlandı

Türkiye Cumhuriyeti’ne nakil isteminde bulunan T.C. uyruklu mahkûmların iadesi ise Resmi Gazetede şu şekilde yayımlandı.

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında T.C. Devleti’ne nakil talebinde bulunan ve nakledilmesi Hukuk Dairesin’ce uygun görülen T.C. uyruklu mahkumların Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adil Yardımlaşma Tanıma ve Tenfiz Suçluların Geri Verilmesi ve Nakil Sözleşmesi (Onay) Yasası kuralları uyarınca T.C., Devleti’ne nakledilmesi onaylandı.

Havadis