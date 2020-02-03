6 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM!

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, 02.02.2020 tarihinde KKTC genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu S.E.(E-42), A.A.(E-41), A.A.T.(E-42),İ.M. (E- 38) ve Y.D.(E-29)’nin Dipkarpaz'da Zafer Burnu Bölgesinde, 1 numaralı sürekli ava kapalı bölgede; M.S.(E-33) nin ise Boltaşlı köyünde 6 numaralı av bölgesi içerisinde bulunan ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam ediyor.

