6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Suriye tarafındaki teröristler Türkiye'deki yerleşim yerlerini hedef alıyor. Şanlıurfa ile Mardin'e düzenlenen roket ve havan saldırılarında biri bebek 6 kişi şehit oldu. Şanlıurfa'da 46, Mardin'de ise 24 de yaralı var.



Türkiye, Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'na devam ediyor.

Sınırı geçen komando birlikleri görevlerini icra ederken terör örgütü işgalinde olan bölgelerden Türkiye tarafına yönelik havan ve roket saldırıları düzenleniyor.

Harekatın başladığı saatlerden bu yana atılan havan ve roketatar mermileri Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara isabet etti.



Şanlıurfa Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, saldırılar sonucu kentte biri bebek 3 kişinin şehit olduğu bildirildi. Saldırılar sonucu 46 kişi de yaralandı.





Barış Pınarı Harekatı'nda 2. gün

Hem karadan hem havadan süren Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad ve Resulayn'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, harekatın başarıyla devam ettiği bildirilerek ''Belirlenen hedefler ele geçirildi' ifadesi yer aldı. Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu (SMO), harekata destek için Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklara girdi. Tel Abyad ve Resulayn'da toplam 11 köy terörden arındırıldı. Terör hedeflerine düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 174 oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı 2. gününde hem karadan hem havadan devam ediyor.



Harekat kapsamında Resulayn ve çevresinde bulunan terör mevzileri, gece geç saatlere kadar ateş altına alındı.



Günün ilk ışıklarıyla da Resulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.



Bu arada, kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.



Öte yandan, Şanlıurfa'nın Suriye sınır hattında yer alan beton bariyerlerin bazı noktalardan kaldırıldığı görüldü.



TEL ABYAD'DAKİ HEDEFLER VURULUYOR



Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şanlıurfa Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'daki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine de obüs atışları yapılıyor.



Zaman zaman yoğunlaşan atışlar sonrası bölgeden dumanların yükseldiği gözleniyor.



Türk Silahlı Kuvvetlerince obüs atışları aralıklarla sürdürülüyor.



KOMANDOLAR SINIRDAN GEÇTİ



Tel Abyad ve Resulayn'daki hedeflerin havadan imha edilmesinin ardından dün saat 22.00 sıralarında kara birlikleri de harekata katıldı. Bölgeye sevk edilen askeri çekici, sınır duvarını kaldırdı.



Şanlıurfa'da konuşlu komandolar, açılan noktadan Suriye'ye geçiş yaptı. Bölgeye ilk giren komandoların, Tunceli ve Kayseri'den gelen özel birlikler olduğu öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre; sahadaki komandoların, elektronik olarak işaretlediği koordinatlar doğrultusunda, ihtiyaç olan bölgeler 'ani hava harekatı' ve 'ani topçu atışı' ile vuruluyor.

Erdoğan: AB bu harekata 'işgal' derse biz de kapıları açarız

Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren ülkelere çok sert sözlerle tepki gösterdi.

'SUUDİ ARABİSTAN AYNAYA BAKSIN'



Harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz. Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen'i bu hale kimler getirdi? Siz önce bunun hesabını verin. Yemen'i yerle yeksan ettiniz. Bizim Suriye'nin birliği için attığımız adımda siz bize laf edemezsiniz. Hele Mısır sen hiç konuşamazsın. Ülkende demokrasi katili olan bir kişisin. Yüzde 52 oyla seçilmiş olan Mursi'yi mahkemede çırpınarak ölmesine sen neden oldun. Sisi kınamış, kınasan ne yazar kınamasan ne yazar.



'İŞGAL DERSENİZ İŞİMİZ KOLAY KAPILARI AÇARIZ'



Rejimin tutarsızlıkları işimizi zorlaştırdı. Bizim derdimiz Suriye'yi işgale çalışan DEAŞ, YPG, PYD gibi terör örgütleriyledir. Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok. Ülkemizde 3,6 milyon Suriyeli sığınmacı var. Ey AB kendinize gelin. Bizim operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay. Kapıları açarız 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz. Kalkmışlar para hesabı yapıyorlar. İkinci taksit olan 3 milyar euroyu göndermeyeceklermiş. Siz verdiğiniz sözü şu ana kadar yerine getirdiniz mi? 40 milyar doları biz harcadık. O kadar daha harcar yolumuza devam ederiz ama kapıları da açarız. Siz 63'ten bu yana bizi oyaladınız.