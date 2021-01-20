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6 Kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

6 Kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

6 Kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kısmi sokağa çıkma yasağı kapsamında; 19 – 20.01.2021 (22:00 – 05:00 saatleri) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde, toplam 6 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işleme gidilmiş olup,  polis soruşturması devam etmektedir. 

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