6 Kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kısmi sokağa çıkma yasağı kapsamında; 19 – 20.01.2021 (22:00 – 05:00 saatleri) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde, toplam 6 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işleme gidilmiş olup, polis soruşturması devam etmektedir.