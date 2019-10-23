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6 KİŞİ TUTUKLANDI!

6 KİŞİ TUTUKLANDI!

Ülke genelinde operasyon!

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KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen 6 kişi tutuklanırken, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 8 kişi ve gümrüksüz sigara, alkol ve gıda malzemesi sattığı tespit edilen toplam 3 iş yeri hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığının açıklamasına göre, 14-19.10.2019 tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen 6 kişi tutuklanırken, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 8 kişi ve gümrüksüz sigara, alkol ve gıda malzemesi sattığı tespit edilen toplam 3 iş yeri hakkında ise yasal işlem başlatılmıştır. 

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