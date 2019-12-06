Lefkoşa18 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. 6 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ!
6 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ!

6 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ!

İş kazası!

A+A-

İŞ KAZASI

05.12.2019 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Gemikonağı’nda, yapımı devam eden bir inşaatın ikinci katında çalışmakta olan Enes AVAG (E-32), tahta paletleri aşağıya attığı sırada, paletin elbisesine takılması sonucu dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten zemindeki paletler üzerine düşerek yaralanmıştır. Olayda yaralanan Enes AVAG kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.