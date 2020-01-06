6 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

İş hayatınız ve çalışma arkadaşlarınızla ilgili konularda yoğun olabilirsiniz. Bazılarınız sağlığıyla ilgili bazı görüşmeler yaparken, bazılarınız günlük planlarını yeniden revize edebilir. Hayatın koşuşturması içinde zihnen biraz sıkıntılı zamanlar geçirebilirsiniz. Etrafınızda size söylenen mesajları iyi almalı ve faydalı olanları kullanmalısınız.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Yalnızsanız bol konuşmaktan keyif alacağınız bir aşk kapınızı çalabilir. Biraz bencil bir sevgili olsa da yine sizi mutlu edecektir. Bazılarınız çocuklarıyla ilgili durumlarla meşgul olurken, onlara yönelik eğitim bazlı keyifli haberler alabilir. Yaşamı daha iyi algılayacağınız ve eğlenceli tarafından da bakacağınız bu dönem aşk sizin için önemli olacak.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Ortaklaşa gelirlerinizle ilgili konular bu ara kafanızı meşgul edebilir. Gelirinizi artırmak ya da kriz yaratan borçlardan kurtulmak için çareler arayacak doğru analiz ederseniz çözüm de bulacaksınız. Her şey sanki üstünüze geliyor ve adeta boğuluyormuş gibi hissedebilirsiniz. Ancak bu sadece sizin düşüncenizden kaynaklı.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Güler yüzünüzü hafta boyunca insanlara göstermekten çekinmeyeceksiniz. Çevrenize de pozitif bir etki bırakacaksınız. İlişkileriniz hareketleniyor. Partneriniz ya da ortağınızla bu hafta yoğun iletişim içinde olabilirsiniz. Karşı tarafın bencil yaklaşımı sizi rahatsız edebilir. Bir süredir konuşulmayan konularda bu hafta konuşulmaya başlayacak. Hafta ortasından itibaren ilişkinizde yeni ve parlak bir dönem başlayabilir. Yalnız olanlar hayatınıza her an biri girebilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bu günlerde uyku problemi yaşayabilirsiniz. Bilinç altınız size küçük oyunlar oynayacaktır. Ancak rüyalarda göreceğiniz mesajlar alacağınız kararlarda size yön gösterecektir. Daha önceden aldığınız kararlar doğrultusunda adımlar atarken artık yeni planları da devreye koymanın zamanı geldi. Hafta sonuna doğru arkanızdan konuşulanlar kulağınıza gelmeye başlayacak. Bunlara takılmamanız aldığınız kararlar doğrultusunda yolunuza devam etmeniz gerekiyor.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Çalışmaktan bunaldığınız kafanızı dağıtmak istediğiniz bir hafta sizi bekliyor. Kendinize daha çok zaman ayırdığınız bir hafta olacak. Belirleyeceğiniz hedeflerde benmerkezci bir yol aramanız size iyi gelecektir. İçinizde biriktirdiğiniz öfke sizi sıkıntıya sokuyor. Bunu bir şekilde dışarıya atmanın kendiniz rahatlatmanın bir yolunu bulmalısınız. Bunu yaparken çevrenizi kırabilirsiniz, kullanacağınız sözcüklere dikkat etmelisiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Ev, aile, kariyer ve meslek yaşamınızla ilgili konularda bir hareketlenme olabilir. Aile büyüklerinin ya da evin sorumluluğuyla meslek yaşamınız arasında kalarak zorlanabilirsiniz. Yanı sıra, ev gezmeleri ve aileyle geçirilen vakitler artabilir. Özellikle kardeş ya da kuzenlerle fikir çatışmalarına girmeyin. Eğitim hayatınızda ve akademik yaşamınızda olumlu bir haftaya girdiniz. Yurtdışı seçenekleriniz sizin için olumlu olabilir. Tüm gelişmeleri göz önünde alarak olumlu ve olumsuz taraflar üzerinde kafa yoracağınız bir hafta sizi bekliyor.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Haftanın ilk günüyle birlikte hareketli bir iletişim dönemi sizi bekliyor. Çevrenizle bağınız güçlenirken aklınıza gelenleri hemen bekletmeden uygulamak isteyeceksiniz. Fakat atacağınız adımlarda dikkatli olmanız gerekiyor çünkü bu dönem, geçiş için bir plan aşaması. Vereceğiniz kararları uygulamak için henüz erken. Bu hafta boyunca kendinizi doğru ifade ettiğinizi hissedeceksiniz. Hafta sonundan itibaren konuşmalarınızla çevrenizdekileri etkilediğiniz fark edeceksiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bu hafta parasal konular aklınızı çok meşgul edebilir. Gelirinizi artırmak için yenilikçi fikirler içinde olacaksınız. Bazılarınız yeni projelerde yer alarak kazancını artıracak. Özellikle hafta ortası sahip olduğunuz ev ya da taşınmaz mülkünüzle ilgili bir konuya aydınlık gelecektir. Değer kazanabilir. Alım satım işleriyle uğraşanlar önünüze çıkan fırsatları kaçırmayın.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Kardeş ve yakın akrabalarınızla bu ara sıklıkta vakit geçirebilir onlarla iletişim halinde olabilirsiniz. Bazılarınız kısa geziler yapacak. Bazılarınız ise hızlı ama faydalı eğitimler içinde yer alacak. Yakın çevrenizin bencilce tutumu ve söylemleri sizi rahatsız etse de üzerinde çok fazla durmayacaksınız. Aileye yeni üye katılabilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

İş yaşamınız bu aralar sizi çok meşgul ediyor. Kafanızdan bir türlü o düşünceleri ve sorunları atamıyorsunuz. Yöneticiniz veya müdürünüzler yeni diyaloglar kuracağınız bir hafta olacak. Karşıt görüşlerle karşılaşacaksınız kendinizi fikir ayrılıklarına karşı hazırlamalısınız. Hafta sonuna doğru terfi ya da bir ayrılık kararı alabilirsiniz. İş hayatınızdaki yeni tekliflere yeni arayışlara açık olmalısınız. Yerinizde saydığınız dönem geride kalıyor.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Hayata bakış açınızı değiştirdiğiniz pazartesi sendromundan çok uzak pozitif bir hafta sizi bekliyor. Ülke dışındaki gelişmelere duyarlılığınız arttığı yabancılarla iletişime açık olduğunuz bir dönem olacak. Seyahat sayınız artarken iletişimde de yoğun bir dönem içerisine giriyorsunuz. Hukuksal ya da resmi işleri olanlar için güzel haberler gelebilir.