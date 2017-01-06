6 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Aşka dair olan cesaretinizi kaybettiniz ancak yakın zamanda bunu geri kazanabileceğinize emin olabilirsiniz. Yakın bir arkadaşlarınızla bir iş ortaklığı düşünüyorsunuz ancak bazen tahmin ettiğiniz sonuçlara ulaşamayabilirsiniz daha derin düşünmeniz gerekebilir. İşinizle ilgili istediğiniz başarıları elde ediyorsunuz ancak iş dışında bu başarıyı yakalamak o kadar kolay değil. Yaptığınız bir şaka istemediğiniz sonuçlara yol açtı, bunu düzeltmeisiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Eski sevgiliniz, sizinle görüşme talep ediyor ve siz bu durumda bir art niyet görmüyorsunuz ancak istemediğiniz sonuçlar söz konusu olabilir. İş hayatınızda başarılarınız devam ediyor ancak bu aralar disiplinli çalışmalarınızda biraz azalma söz konusu. Paranızın kıymetini biliyorsunuz ve harcamalarınızı ona göre yapıyorsunuz bu sizi zor durumda kalmaktan kurtarıyor. Aile içi bazı sıkıntılı günler söz konusu olabilir, bu kez alttan alması gereken kişi sizsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Sevgiliniz, sizi pek önemsemediğini düşünüyorsunuz, bu duruma sizi iten şey nedir bu konular üzerinde düşünmelisiniz. Belki haklısınız, belki de değilsiniz ancak şuan yapmanız gereken şey hızlı karar vermemek. Bir birikim yaptınız ancak bunu değerlendirmek için bazı fikirlere ihtiyacınız olabilir. Konu hakkında yakın çevrenize danışmanız gerekebilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Duygusal açıdan fazla yoğun olacağınız bir güne doğru yaklaşıyorsunuz. İkili ilişkilerde başarılı olabileceğiniz bir zaman dilimine giriyorsunuz. Yakın zamanda bir ortaklık konusunda bazı anlaşmazlıklar olabilir ve bu anlaşmazlık siz fevri davrandığınız sürece daha da kötü sonuçlar doğurabilir. Bu aralar maddi konular gündeminizi fazlasıyla meşgul edebilir, bu meşguliyet olumlu sonuçlar doğurması pek yakındır zira konu ile ilgili hayli uğraşıyorsunuz

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Birlikteliğinizden pek te olumlu sonuçlar yaşamıyorsunuz, sevgiliniz sizi baskı altında bırakan davranışları sizi ondan uzaklaştırıyor. İş konusunda disiplinlisiniz ve bu sizi öne çıkarıyor. Bu aralar maddi konularda bazı sıkıntılı günler geçirebilirsiniz. Son zamanlarda ise bir arkadaşınız size aslında arkadaşınız gibi görünüyor ancak öyle olmadığını yakın zamanda anlayacaksınız.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Aşk hayatınız tam istediğiniz gibi gidiyor. Bu aşk sizin için çok önemli olduğunu fark ediyorsunuz ve aşkınızı ciddiye alıyorsunuz. İşinizde disiplinli davranışlarınız sizi başarıya götürüyor, bu başarı size iyi sonuçlar getiriyor ancak başarınız bazı çevreler tarafından pek hoş karşılanmayabilir. Yatırım yapmak fikrine şu an sıcak bakmıyorsunuz, aklınızda farklı şeyler var tüm bunları düşünürken karar vermeden önce büyüklerinize de danışmalısınız.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Aşk yaşamınızda güçlü duygular içine girebileceğiniz zaman dilimine yaklaşıyorsunuz. Bu ana girer girmez ise zamanı ve konu ile ilgili potansiyelinizi çok iyi değerlendireceksiniz. İşinizle ilgili sizi ilgilendiren bazı konular gündeme gelebilir. Bu gündem sizi yaralamasın istiyorsanız yaptıklarınızı en ince ayrıntısına kadar anlatıp bu durumun artı ve eksilerini konuşmalısınız.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Yine bir karşılıksız aşk içindesiniz, bu kalbinizi hayli yoruyor ancak siz bunu seviyorsunuz. Yakın zamanda yine anlayacaksınız aklınız başınıza da gelecek daha önce olduğu gibi ondan uzaklaşmayı başaracaksınız ancak bu biraz zaman alacak. Enerjiniz yüksek ancak aklınızın başka yerlerde oluşu sizin motivasyonunuzu düşürüyor, aslında biraz konsantre olsanız iş potansiyeliniz hayli yüksek.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Duygusal paylaşımlarda bulunmaktan uzak duruyorsunuz ve içinize kapanık halleriniz yakın çevrenizin dikkatini çekiyor. Ancak siz uzun süre bu ruh haliyle yaşamınızı sürdürmeye kararlısınız. İş hayatınızda ise isteksiz tavırlarınızla herkesin dikkatini çekiyorsunuz. Biraz kendinize gelip eski benliğinize geri dönmeyi denemelisiniz. Aksi halde böyle devam etmemeli bunun farkındasınız.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bu aralar sevgilinizle zaman geçirmek istiyorsunuz ancak bazı istekleriniz her zaman olmayabilir. İş hayatınızda bazı durumlar iş arkadaşlarınızla aranızda sorunlara neden olabilir daha ılımlı olmaya özen göstermelisiniz. Maddi konularda birikiminiz istediğiniz sonuçları veriyor, sağlığınızla ilgili bir konuda sıkıntınız nüksedebilir, hayatınızı daha fazla zora sokamadan doktora görünmelisiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Duygularınız bu aralar hayli değişecek hatta bu durum sizi bile şaşırtacak, çevrenizdenetkileniyorsunuz ve bu etkilenmeler karşılıksız değil siz de çevrenizi etkiliyorsunuz. İsteksiz davranışlarınız enerjinizi yanlış kullanmanıza neden oluyor. Maddi konularda bu aralar sıkıntılı günler geçiriyorsunuz, ancak bu durum gelip geçici. Tutarlı davranmaya özen göstermelisiniz bu aralar en çok buna ihtiyacınız var.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Beklentinizin üstünde bir ilişki içinde kendinizi bulabilirsiniz bu durum sizi hayli mutlu ediyor. Bu aralar karşılaşacağınız bazı fırsatlar, farklı bir açıdan bakmayı başarabilirseniz, karşınıza çıkan fırsatları farklı açıdan değerlendirmeyi başarabilirsiniz. Samimi duygular besliyorsunuz, duygular sizi bir yere kadar götürebilir biraz atak yapma zamanı.