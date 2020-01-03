6 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ!

Lefkoşa'da 6 öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı



Atatürk Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Ogün Genç Kaçmaz, söz konusu çocukları zehirleyen maddenin ne olduğuna dair konuşmanın henüz erken olduğunu söylerken; “Toplam 650 öğrencimiz var ve sağlık sorunu yaşayan öğrenci sayımız sadece altı. Bahse konu börekleri birçok öğrenci, poğaçaları ise 30 öğrenci yedi. Bu bağlamda, çocukları ‘hangi gıda maddesinin’ zehirlediğine yönelik konuşmak için henüz çok erken” ifadelerini kullandı.

“KİMSE ZAN ALTINDA BIRAKILAMAZ”…

Ogün Genç Kaçmaz, zehirlenme belirtileri nedeniyle hastaneye kaldırılan altı öğrencinin ‘farklı üç yerden temin edilen’ yiyecekleri tükettiğinin tespit edildiğini aktarırken; “Bu öğrencilerimizden üçünün, okul kantininden aldıkları böreklerden; ikisinin, öğretmenlerinin getirdiği yılbaşı gecesinden kalma peynirli poğaçalardan ve birisinin de okula gelirken satın aldığı gıda maddelerinden sorun yaşadığı öğrenildi. Yani kimse zan altında bırakılamaz” şeklinde konuştu. Başkent Lefkoşa’daki Atatürk Meslek Lisesi öğrencilerinden bazıları, dün sabah saatlerinde ‘gıda zehirlenmesi belirtileri’ gösterince Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahaleleri burada yapılan altı çocuktan bir kısmına serum verildiği de öğrenildi. Söz konusu çocukları zehirleyen maddenin ne olduğuna dair konuşmanın henüz erken olduğunu söyleyen Atatürk Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Ogün Genç Kaçmaz ise “Toplam 650 öğrencimiz var ve sağlık sorunu yaşayan öğrenci sayımız sadece altı. Bu çocuklar, farklı üç yerden temin edilen yiyecekler nedeniyle problem yaşamış” ifadelerini kullandı ve ‘hangi gıda maddesinin’ soruna neden olduğunun henüz bilinmediğini söyledi. “Farklı üç yerden temin edilen yiyecekler…” Kaçmaz, zehirlenme belirtileri nedeniyle hastaneye kaldırılan altı öğrencinin ‘farklı üç yerden temin edilen’ yiyecekleri tükettiğinin tespit edildiğini aktarırken; “Bu öğrencilerimizden üçünün, okul kantininden aldıkları böreklerden; ikisinin, öğretmenlerinin getirdiği yılbaşı gecesinden kalma peynirli poğaçalardan ve birisinin de okula gelirken satın aldığı gıda maddelerinden sorun yaşadığı öğrenildi” şeklinde konuştu. Bahse konu börekleri birçok öğrencinin, poğaçaları ise 30 öğrencinin yediğini de sözlerine ekleyen Kaçmaz, bu nedenle ‘en azından şu an için’ kimsenin zan altında bırakılamayacağı bilgisini de paylaştı.

MHA



