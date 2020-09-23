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6 saat elektrik kesintisi yapılacak

6 saat elektrik kesintisi yapılacak

6 saat elektrik kesintisi yapılacak

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Mağusa’da Şehit Çocuğu Arsaları, Küçük Sanayi’nin bir bölümü ve City Mall’un elektrik enerjisinde bugün kesinti olacak. KIB-TEK Mağusa Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında  olacak. 

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