6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Çatalköy Evdim Evleri, Çatalköy’ün güneyi ve doğusu ile Olive Tree Tatil Köyü’nün doğusuna elektrik verilemeyeceği bildirildi.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması ve bölge halkının mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemleri alması istendi.