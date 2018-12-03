6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
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Serhatköy’de Radar Bölgesi ve Eski Kilise Bölgesi’nin elektrik enerjisi, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00 – 15.00 saatleri arasında kesik olacak. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu açıklamasına göre, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.
Etiketler : Serhatköy, Radar Bölgesi, Eski Kilise Bölgesi, elektrik kesintisi
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