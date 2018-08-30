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6 SAATTEN AZ UYUYANLAR DİKKAT!

6 SAATTEN AZ UYUYANLAR DİKKAT!

6 saatten az uyku...

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Avrupa Kardiyoloji Topluluğu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre uzmanlar, uyku süresinin uzunluğu ile kalp ve damar hastalıkları arasındaki ilişki üzerine bir araştırma yaptı.

Kalp problemi bulunmayan 1 milyondan fazla yetişkinin verilerini analiz eden uzmanlar, denekleri 8 saatten fazla, 6 saatten az ve 6-8 saat arası uyuyanlar olmak üzere üç gruba ayırdı.

6 SAATTEN AZ UYKUYA DİKKAT!

Uzmanlar, günde 6 saatten az uykunun kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini yüzde 11 artırdığı, 8 saatten fazla uykunun ise yüzde 33 artırdığı sonucuna vardı. Sputnik'in haberine göre, günlük ideal uyku saatinin 6-8 saat arası olduğunu tespit eden uzmanlar, 8 saatten fazla uyunmaması konusunda uyarılarda bulundu.

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