6 Senelik Evlilik Bitiyor mu?

Bugün bazı magazin programlarında güzel sunucu ve oyuncu Hande Ataizi'nin eşi Benjamin Harvey'den boşanacağı iddia edilmişti. Çıkan bu iddialar üzerine Hande Ataizi sessizliğini bozdu.

Bir çocuk annesi olmasına rağmen güzel vücut hatlarıyla dikkat çeken 44 yaşındaki Hande Ataizi şu sıralar televizyonlardan uzak kalıp dinlenmeyi tercih ediyor.

ÇIKAN İDDİALARI YALANLADI



Bugün bazı magazin programlarında Hande Ataizi’nin eşinden boşanacağı yönünde bir takım haberler çıkmıştı. Çıkan bu haberlerden sonra SÖZCÜ’nün ulaştığı Hande Ataizi, bu iddiaların tamamen yalan ve asılsız olduğunu söyledi. Hande Ataizi “Boşanacak olsam herkes duyar ama öyle bir şey yok” diyerek çıkan iddiaları net bir şekilde yalanladı.