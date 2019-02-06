6 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Gizli kalmış olaylar bugün gündeminizi etkileyebilir. Elinizde olmayan nedenlerle kayıplar yaşayabilirsiniz. Kabullenme içine girip, içsel süreçler yaşayabilirsiniz. İlişkileriniz mutsuzluk getirebilir. Sorumluluklar artabilir. Kontrolünüzü kaybetmemeye özen göstermelisiniz. Parasal konularla ilgili gelişmeler yaşanabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Gelecek beklentilerinizle ilgili yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizdeki sorumluluklarınızdan kaçmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla keyifli zaman geçirmek için bir yerlere gitmek size iyi gelecektir. Gizli kalmış konular gündeminizi etkileyebilir. Bu konularla ilgili kayıplar yaşayabilirsiniz. Finansal hareketlenmeler söz konusu.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

İş hayatınızla ilgili olaylar gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için göz önünde olmanız gereken bir gündesiniz. Annenizle ilgilenmeniz gerekebilir. Finansal durumunuzla ilgili somut kararlar verebilirsiniz. İlişkilerinizde sorumluluklarınız artabilir. Gizli kalmış olaylar gün yüzüne çıkabilir ve bu durum sizi zorlayabilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Özgürlük duygusu içinde yeni planlar yapabilirsiniz. Uluslararası konular gündeminize gelebilir. Maddi kaynaklarınız üzerine durup düşüneceğiniz zamanlar var. İlişkinizde engellediğinizi hissedebilirsiniz. Aldığınız sorumluluklar altında ezilebilirsiniz. Kontrolünüzü kaybetmemeye özen gösterin.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Endişe duyduğunuz konular gündeminize taşınabilir. Elinizde olmayan nedenlerle kayıplar yaşayabilirsiniz. Yaşayacağınız içsel süreçler sizi güçlendirecektir. Finansal konularınızla ilgili yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar var. İlişkinizde keyifsiz zamanlar yaşayabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Eşinizle ilgili yeni sorumluluklar yüklenebilirsiniz. İlişkinizde keyifsiz anlar yaşanabilir. İlişkinizde denge ve uyum arayışı içine girebilirsiniz. Uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Gizli kalmış konular gündeme gelebilir. Yaşadığınız sıkıntılar nedeniyle kontrolünüzü kaybedebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Çalışma arkadaşlarınızla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Yaptığınız plan ve programlar gün içinde işlerinize kolaylık getirecek. Uğraştığınız işlerle ilgili sorumluluklarınız artabilir. Gizli kalmış konular gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerinizle ilgili mutsuzluk yaşayabilirsiniz. Yeni finansal haberler doğrultusunda yönlenebilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Uğraştığınız işlerinizde yaratıcılığınızı kullanacağınız bir gündesiniz. Keyif aldığınız kişilerle görüşmek ve zevk aldığınız şeyler için rahatça para harcayabilirsiniz. İlişkilerinizde gergin zamanlar yaşayabilirsiniz. Sorumluluklarınız çoğalabilir. Bilemediğiniz konular yüzünden sıkıntıya girebilirsiniz. Finansal konularınız hakkında düşünmek isteyebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Ailede gizli kalmış konular gündeme gelebilir. Geçmişe yönelik konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. İlişkilerinizde daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. Finansal haberler alacağınız zamanlar var. Elinizde olmayan nedenlerden ortaya çıkan konular yüzünden kontrol kaybı yaşamayın.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

İletişim yönünden hareketli bir gündesiniz. Yakın çevrenizde olup bitenler gündeminizi etkileyebilir. İlişkilerinizde engellerle karşılaşabilirsiniz. Parasal konularda somut kararlar almak isteyebilirsiniz. Gün içinde elinizde olmayan nedenlerden ortaya çıkan olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Kontrolü elden bırakmayın.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Maddi kaynaklarınız üzerinde düşüneceğiniz bir gündesiniz. Bütçenize uygun gelir gider dengesi yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi kullanacağınız işlere yönelmek isteyebilirsiniz. Başkalarından alacağınız desteklerle daha rahat çözümler bulabilirsiniz. İlişkilerinizde sıkıntılar çıkabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz. Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz olaylara karşı dikkatli olmalısınız. Parasal konular gündeminizi etkileyebilir. İlişkilerinizde aldığınız sorumluluklar size ağır gelmeye başlayabilir.