6 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Hayat tarzınızın diğer insanlarınkinden daha farklı olduğunu fark edebilirsiniz. Kendinizi garip hissetmeniz için hiçbir sebep yok. Bu hayatı seçme sebeplerinizi hatırlamalısınız.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Kendinizi işinize adama fikri bugün sizi motive edebilir. Tamamlamadığınız işleri bitirdikten sonra güzel bir mekanda akşam yemeği için rezervasyon yapabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Acele etmeden hareket ettiğinizden emin olmalısınız. Ayrıca yaptığınız işe biraz eğlence katmanızda da hiçbir sorun olmayacaktır. Biraz neşelenin!

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Ağır iş yükünüzle baş edebilmenizin en iyi yollarından biri yaklaşan tatilinizi düşünmek olmalı. Bir yandan işlerinizi hafifletirken diğer bir taraftan da tatilde günlerinizi nasıl geçireceğinizi hayal edebilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Geleneksel değerlere bağlı olan biri olmanız sizden farklı değer yargılarına sahip insanları yargılayabileceğiniz anlama gelmez. Bu şekilde davranıyor olmanız arkadaşlarınızı sizden uzaklaştıracaktır, dikkat edin.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Tavsiye almak isteyen arkadaşlarınızın bugün çalacağı ilk kapı sizinki olacak. Onlara yardımcı olurken hayatlarına çok fazla müdahale etmediğinizden de emin olmalısınız.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Canınızı sıkacak işlerle uğraşmak sizi boğuyor olabilir. Hepsini aynı anda bitirmeye çalışmak yerine adım adım ilerlemelisiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Yaptığınız işlere sınırlamalar ve kurallar koyulması özgür ruhunuzu biraz zedeliyor olabilir. Kendi bildiğiniz şekilde çalıştığınızda daha iyi işler çıkarıyor olabilirsiniz ancak bu durumda sadece kurallara uyarak ilerlemeye çalışın.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Kendinizi neşeli ve yüksek enerjili hissedeceğiniz bir gün. Bu enerjiyi etrafınıza da yayıp morali bozuk insanları da yükseltmeyi ihmal etmeyin.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Elinizdeki kaynakların işinizi bitirmek için yetersiz olduğunu düşünüyorsanız yardım almak iyi bir seçenek olabilir. Bu konuda işinin ehli kimse ona danışın.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün çok meşgul olduğunuzdan zamanın nasıl geçtiğini anlamayabilirsiniz. Bu durumun sizi üzmesine izin vermeyin ve akşam eve döndüğünüzde sizi bekleyen ailenizi düşünün.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Farklı olmak ve sivrilmek için biraz cesarete ihtiyacınız var. Yeteneklerinizi keşfedin ve bunu diğer insanlarla paylaşmaktan asla çekinmeyin.