Lefkoşa22 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. 6 SÜRÜCÜ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ!
6 SÜRÜCÜ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ!

6 SÜRÜCÜ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ!

Akıllanmıyoruz!

A+A-

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik şubesi tarafından yapılan denetimlerde 6 araç sürücüsü alkollü araç kullandıkları gerekçesiyle trafikten men edildi.

Ahmet İKİDERELİ

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik şubesi ve ekipleri cumartesi gecesi 00.00-03.00 saatleri arasına trafik operasyonu gerçekleştirdi.

Trafik ekipleri 350 araç sürücüsünü kontrol etti. Kontrollerde 6 araç sürücüsü alkollü araç kullanmaktan trafikten alıkonuldu. Toplam 32 araç sürücüsü aleyhinde ileri işleme gidildi.

Yeni Bakış

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.