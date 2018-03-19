6 SÜRÜCÜ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ!
Akıllanmıyoruz!
A+A-
Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik şubesi tarafından yapılan denetimlerde 6 araç sürücüsü alkollü araç kullandıkları gerekçesiyle trafikten men edildi.
Ahmet İKİDERELİ
Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik şubesi ve ekipleri cumartesi gecesi 00.00-03.00 saatleri arasına trafik operasyonu gerçekleştirdi.
Trafik ekipleri 350 araç sürücüsünü kontrol etti. Kontrollerde 6 araç sürücüsü alkollü araç kullanmaktan trafikten alıkonuldu. Toplam 32 araç sürücüsü aleyhinde ileri işleme gidildi.
Yeni Bakış
Etiketler : Girne Polis Müdürlüğü, trafik şubesi, denetim
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.